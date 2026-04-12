Captan momento en que comenzó el enfrentamiento entre aficionados previo al clásico

Tegucigalpa, Honduras.- Un video captado por uno de los aficionados desde la parte superior del Estadio Nacional Chelato Uclés muestra cómo inició el momento de violencia en las afueras del recinto deportivo, previo al clásico entre Motagua y Olimpia.
En la grabación se observa el momento en que las barras de ambos equipos comienzan a lanzarse piedras, situación que rápidamente escaló, provocando daños a vehículos y dejando personas heridas.
Todo inició momentos antes del clásico, cuando se registró un fuerte tiroteo y luego una lluvia de piedras en las calles cercanas al estadio capitalino.
Entre las barras de ambos equipos se comenzaron a lanzar piedras, provocando múltiples lesiones tanto a miembros de la Policía Nacional como a los propios aficionados de los equipos de la Liga Nacional.
De acuerdo con la información preliminar, los disturbios dejaron un saldo de al menos tres heridos, dos de ellos en estado grave tras recibir impactos de bala.
Las autoridades informaron que las tres personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde recibieron atención médica inmediata.
Entre los heridos se encuentra Rony Galo, quien presenta heridas de bala en el cuello y el tórax, permaneciendo en estado grave y bajo asistencia médica en el área de quirófano, Raúl Alexander Gómez, quien sufrió una herida de bala en la cabeza, y Randall Andino, quien recibió atención por un golpe en la cabeza.