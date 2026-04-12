Captan momento en que comenzó el enfrentamiento entre aficionados previo al clásico

Tegucigalpa, Honduras.- Un video captado por uno de los aficionados desde la parte superior del Estadio Nacional Chelato Uclés muestra cómo inició el momento de violencia en las afueras del recinto deportivo, previo al clásico entre Motagua y Olimpia.

En la grabación se observa el momento en que las barras de ambos equipos comienzan a lanzarse piedras, situación que rápidamente escaló, provocando daños a vehículos y dejando personas heridas.

Todo inició momentos antes del clásico, cuando se registró un fuerte tiroteo y luego una lluvia de piedras en las calles cercanas al estadio capitalino.