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Captan momento en que comenzó el enfrentamiento entre aficionados previo al clásico

El video muestra el momento en que ambas barras comienzan a lanzarse piedras y a provocar disturbios en las calles cerca del estadio, previo al partido

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 17:38

Tegucigalpa, Honduras.- Un video captado por uno de los aficionados desde la parte superior del Estadio Nacional Chelato Uclés muestra cómo inició el momento de violencia en las afueras del recinto deportivo, previo al clásico entre Motagua y Olimpia.

En la grabación se observa el momento en que las barras de ambos equipos comienzan a lanzarse piedras, situación que rápidamente escaló, provocando daños a vehículos y dejando personas heridas.

Todo inició momentos antes del clásico, cuando se registró un fuerte tiroteo y luego una lluvia de piedras en las calles cercanas al estadio capitalino.

VIDEOS: El Chelato Uclés se tiñe de violencia previo al clásico entre Motagua y Olimpia
Captan momento en que comenzó el enfrentamiento entre aficionados previo al clásico

Entre las barras de ambos equipos se comenzaron a lanzar piedras, provocando múltiples lesiones tanto a miembros de la Policía Nacional como a los propios aficionados de los equipos de la Liga Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, los disturbios dejaron un saldo de al menos tres heridos, dos de ellos en estado grave tras recibir impactos de bala.

Nombres de las personas que salieron heridas tras enfrentamiento entre barras de Motagua y Olimpia

Las autoridades informaron que las tres personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde recibieron atención médica inmediata.

Entre los heridos se encuentra Rony Galo, quien presenta heridas de bala en el cuello y el tórax, permaneciendo en estado grave y bajo asistencia médica en el área de quirófano, Raúl Alexander Gómez, quien sufrió una herida de bala en la cabeza, y Randall Andino, quien recibió atención por un golpe en la cabeza.



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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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