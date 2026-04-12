Nombres de las personas que salieron heridas tras enfrentamiento entre barras de Motagua y Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia que se vivió en las afueras del clásico que iban a disputar Motagua y Olimpia tras el enfrentamiento entre las barras, dejó un saldo de cuatro heridos, dos de ellos de gravedad.

Las autoridades han informado que cuatro personas fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Escuela, en la sala de cirugía donde uno de ellos está grave tras recibir dos balazos, uno en el cuello y otro en el tórax.

Fueron tres ambulancias que ingresaron por el lado de emergencia, las tres personas llegaron con heridas de bala producto del enfrentamiento entre las barras de ambos equipos en las afueras del estadio Chelato Uclés.

"Ingresaron tres personas, dos de ellas con heridas, uno de ellos Ronny Galo con herida de bala en el cuello y tórax, su estado es grave, está intubado y trasladado del área roja al quirófano de la Sala de Emergencia. Aquí recibe atención Raúl Alexander Gómez con herida de bala en la cabeza y se encuentra estable. Tiene un nivel de alerta 15 de 15, está lúcido y se valora el alcance de la lesión. También se le dio alta después de la atención a Randall Andino con un golpe en la cabeza que le propinaron con un palo", reveló Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa a la radio HRN.

A la lista de lesionados se suma Ángel Daniel Rodríguez, de 24 años, quien presentaba un trauma en la cabeza y otro en el hombro. Su estado de salud es estable.

Las autoridades del Hospital Escuela descartaron fallecidos y únicamente los atendidos en las emergencia son las personas heridas en las afueras del estadio Chelato Uclés. "Se descartan personas fallecidas, para tranquilidad de las familias no se reportan fallecimiento de ninguno de ellos", explicó Osorio.