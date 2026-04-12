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VIDEOS: El Chelato Uclés se tiñe de violencia previo al clásico entre Motagua y Olimpia

Momentos antes de dar inicio al gran clásico capitalino se registró un enfrentamiento entre barras en las afueras del Estadio Nacional, dejando como resultado varios heridos

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 17:04
VIDEOS: El Chelato Uclés se tiñe de violencia previo al clásico entre Motagua y Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Carros dañados, vidrios y piedras en el suelo, gente corriendo y rostros ensangrentados son las escenas que se observan en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés tras un enfrentamiento entre las barras de Motagua y Olimpia.

Previo al gran clásico la tarde de este domingo, se registró un fuerte tiroteo y una lluvia de piedras en las calles cercanas al estadio capitalino a poco menos de una hora del partido.

Entre las barras de ambos equipos se comenzaron a lanzar piedras, provocando múltiples lesiones tanto a miembros de la Policía Nacional como a los propios aficionados de los equipos de la Liga Nacional.

En fotos: Heridos, disparos y un caos total en las afueras del Nacional previo al Motagua vs Olimpia

Todo se volvió un caos total en minutos. Gente corriendo mientras en videos se observa una “lluvia de piedras” que cae sobre los vehículos estacionados en las afueras del estadio.

En videos se muestra cómo aficionados ayudan a los heridos a ser trasladados a unidades de transporte y ambulancias para llevarlos a hospitales y clínicas.

Se informó de manera preliminar que hay más de 4 heridos tras los enfrentamientos entre las barras de Motagua y Olimpia, incluyendo un elemento de la Policía Nacional.

Los daños son evidentes. En videos se observan vidrios de vehículos dañados, buses con algunos impactos de bala en la parte de los vidrios, piedras en los alrededores, así como manchas de sangre en las calles.

Pese a los disturbios, las autoridades siguen reunidas y se afirma que el clásico sí se jugará a partir de las 6:00 p. m. o 6:30 de la noche. “Todos queríamos ver si había seguridad. La Policía nos aseguró que hay seguridad por fuera y dentro del estadio para sacar el partido”, dijo el presidente de la Liga Hondubet, Jorge Herrera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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