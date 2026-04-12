VIDEOS: El Chelato Uclés se tiñe de violencia previo al clásico entre Motagua y Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Carros dañados, vidrios y piedras en el suelo, gente corriendo y rostros ensangrentados son las escenas que se observan en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés tras un enfrentamiento entre las barras de Motagua y Olimpia.

Previo al gran clásico la tarde de este domingo, se registró un fuerte tiroteo y una lluvia de piedras en las calles cercanas al estadio capitalino a poco menos de una hora del partido.

Entre las barras de ambos equipos se comenzaron a lanzar piedras, provocando múltiples lesiones tanto a miembros de la Policía Nacional como a los propios aficionados de los equipos de la Liga Nacional.