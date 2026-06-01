Detienen a 30 personas tras irse a los golpes contra policías en Roatán

Roatán, Honduras.- Un altercado registrado la noche del domingo en el sector de Los Fuertes, en Roatán, dejó como saldo al menos 30 personas detenidas, la mayoría de la etnia misquita, y dos agentes de la Policía Nacional heridos, según informaron autoridades policiales. El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, cuando agentes realizaban patrullajes preventivos en una de las zonas de mayor actividad nocturna de la isla. De acuerdo con el comisario de Policía Lisandro García Muñoz, los uniformados intervinieron para controlar a una persona que presuntamente protagonizaba disturbios en la vía pública. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando varias personas comenzaron a enfrentarse con los agentes.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que un hombre intenta encarar a golpes a uno de los policías. Aunque algunas personas a su alrededor parecían tratar de persuadirlo para que desistiera, el individuo insistió en aproximarse a los uniformados, lo que derivó en una intervención policial para someterlo, pero antes provocó heridas en dos uniformados. Durante el altercado también participaron otros hombres y una mujer que, pese a estar acompañada de un menor de edad, se involucró en la confrontación. El comisario de policía detalló que uno de los agentes resultó con una herida en la cabeza provocada por el impacto de una botella, mientras que otro sufrió golpes en distintas partes del cuerpo.