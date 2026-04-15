Sin compasión: El grave castigo a Motagua y Olimpia por enfrentamiento de barras en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Los trágicos disturbios que se presentaron afuera del estadio Nacional Chelato Uclés antes del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia traerá repercusiones para ambos clubes y es que se debe tomar decisiones ejemplares para que estás acciones no vuelvan a pasar. Y es cierto que los clubes no son responsables en su totalidad de lo que sus barras organizadas hagan, pero también al ser organizadores de espectáculos deportivos deben anticipar todos los escenarios posibles, especialmente cuando hay antecedentes de violencia entre sus aficiones.

Los hechos lamentables que dejaron heridos y pérdidas económicas de miles de lempiras el domingo 12 de abril fue fuera del escenario deportivo, pero la causa fue un partido de fútbol, entonces se están cocinando fuertes castigos tanto para las Águilas como para los leones. EL HERALDO investigó que la primera acción que la Comisión de Disciplina ejecutará es cerrar las puertas del estadio Nacional Chelato Uclés por los próximos cuatro partidos de local de ambos clubes, o sea, que regresarían al coloso capitalino hasta una posible final (A los dos les restan dos duelos de local en las vueltas regulares y en la triangular se juegan dos encuentros como home club). Otro de los correctivos que siguen en el aire es que los equipos sin importar la sede jueguen sin afición, podría ser a puerta cerrada o sin barra organizada. Hay que destacar que solo serían los dos pendientes de las vueltas regulares.

El bolsillo de las instituciones también será golpeado pues según el reglamento de disciplina de la Liga Nacional corresponde una multa que oscila los 30,000 lempiras y se puede preguntar y por qué a Olimpia si no era home club; sin embargo, hay evidencias que exponen a sus seguidores en este acto violento.

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