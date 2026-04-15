La nueva vida del exjugador hondureño Alfredo Mejía: Este es su nuevo trabajo en Estados Unidos

Colgó los botines tras una destacada carrera profesional y ahora tiene un nuevo trabajo en Estados Unidos. La nueva vida del exfutbolista Alfredo Mejía.
Alfredo Mejía es uno de los exfutbolistas más recordados en fútbol hondureño, por su carrera extensa marcada constancia y buen desempeño, que lo llevó a cumplir el sueño de representar a su Honduras en una Copa del Mundo.
Sus primeros pasos en el balompié se remontan a las categorías menores de la Selección de Honduras, formando parte del equipo Sub-17 que disputó el Mundial de Corea del Sur en 2007, una vitrina que le permitió comenzar a llamar la atención tanto a nivel local como internacional.
Tras esa experiencia, su debut como profesional llegó con el Real España, donde empezó a consolidarse como un mediocampista de contención con gran despliegue físico, lectura de juego y compromiso táctico dentro del terreno de juego.
Su crecimiento lo llevó posteriormente a vestir las camisetas de Motagua y Marathón, dos de los clubes más importantes del país, donde continuó puliendo su estilo y ganando protagonismo en la Liga Nacional de Honduras.
El año 2014 marcaría un punto de inflexión en su carrera, cuando decidió dar el salto al fútbol europeo, una oportunidad que no dudó en aprovechar en busca de nuevos retos y mayor exigencia competitiva.
Fue el Panthrakikos FC de Grecia el club que le abrió las puertas en el viejo continente, donde tuvo la oportunidad de competir tanto en la primera como en la segunda división, adaptándose a un entorno futbolístico distinto y exigente.
Luego de un breve regreso a Honduras, el Xanthi FC lo regresó al fútbol europeo y continuar desarrollando su carrera fuera del país.
Más adelante, su trayectoria lo llevaría por equipos como el Pontevedra de España, así como el Kalamata FC y el Levadiakos de Grecia, clubes en los que fue sumando experiencia y minutos antes de tomar la decisión de ponerle fin a su etapa como futbolista profesional.
A mediados del 2025, y con 36 años, Mejía optó por retirarse de las canchas, cerrando así un ciclo importante en su vida, tras varios años compitiendo tanto a nivel nacional como internacional.
Actualmente, el oriundo de El Negrito, Yoro, se mantiene ligado al fútbol desde otra faceta, luego de aceptar una propuesta del Kalamata FC para formar parte de un proyecto deportivo enfocado en el desarrollo de talento.
Durante gran parte de su carrera, Alfredo Mejía estuvo radicado en Grecia, país en el que también ha establecido su vida personal junto a su familia, consolidando así una etapa importante tanto dentro como fuera del fútbol.
El proyecto que le presentó el Kalamata FC fue determinante para su futuro, ya que, a pesar de contar con ofertas para continuar jugando como profesional, decidió dar un paso al costado y comenzar una nueva etapa fuera de las canchas.
Su retiro se dio de manera discreta, lejos de reflectores, pero sin desligarse del deporte que marcó su vida, manteniéndose siempre cercano al desarrollo y crecimiento del fútbol.
Cabe destacar que, en sus inicios, y específicamente tras su participación en el Mundial Sub-17 de Corea 2007, tuvo una valiosa oportunidad en el extranjero junto a su compatriota Johnny Leverón.
Ambos futbolistas hondureños estuvieron durante seis meses en el equipo primavera del Udinese de Italia, una experiencia que, aunque no terminó en contrato profesional, les permitió adquirir aprendizaje y roce internacional en una etapa temprana de sus carreras.
Tras esa experiencia en Europa, regresaron a Honduras para continuar su desarrollo profesional, llevando consigo el conocimiento adquirido en el fútbol italiano.
A lo largo de su trayectoria con la Selección Nacional de Honduras, Alfredo Mejía disputó cerca de 60 partidos, llegando incluso a portar el gafete de capitán en algunas ocasiones y anotando un gol con la camiseta de la bicolor.
Aunque hoy su vida transcurre lejos de Honduras, el vínculo con su país sigue intacto, manteniendo siempre presente el orgullo de haber representado a la nación cinco estrellas en distintas competencias internacionales.
Actualmente se desempeña como director de academias del Kalamata FC en Estados Unidos.