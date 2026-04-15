Precio y dónde comprar entradas para el Argentina vs Honduras en Estados Unidos

Texas, Estados Unidos.-El amistoso de fecha FIFA entre las selección de Argentina y Honduras genera expectativa entre los aficionados catrachos que radican en Estados Unidos.
Una vez más se enfrentarán ambas representaciones previo a un Mundial como sucedió para Qatar 2022 y lo mismo ahora para United 2026. Messi, Lautaro Martínez, "Dibu" Martínez y los campeones del mundo estarán presentes.
El encuentro se disputará el próximo 6 de junio a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, en el Kyle Field en Texas, USA y presenta una amplia gama de precios para los aficionados.
Las entradas más exclusivas superan los 300 dólares (más de 8 mil lempiras), siendo la localidad Field Box Midfield la más cara con un valor de $313.45 (8,344.04 Lempiras), seguida muy de cerca por Field Box CC con $300.73 (8,005.43 Lps). Estas zonas ofrecen una experiencia privilegiada, ubicadas en sectores centrales y a nivel de cancha.
En contraste, los boletos más accesibles están en las zonas altas del estadio. El precio más bajo corresponde a 400 North Corners, con un costo de $46.53 (1,238.63 Lps), convirtiéndose en la opción más económica para quienes desean presenciar el partido sin gastar demasiado. Otras alternativas de bajo costo incluyen 300 South Corners ($59.24) y 400 North Endline con el mismo valor.
Entre ambos extremos, existe una gran variedad de precios en distintas localidades, como los sectores intermedios (100, 200 y 300), que oscilan entre los 84 y 281 dólares, dependiendo de la cercanía al terreno de juego y la ubicación en el estadio.
Este será el primer duelo para Honduras en dicho mes, luego existe la posibilidad de otro enfrentamiento entre el 9 y 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, USA. Mientras que Argentina cierra el 9 de junio ante Islandia.
Zonas y precios
Field Box CC $300.73 \ 8,005.43 Lempiras
Field Box Midfield $313.45 \ 8,344.04 LpsField Box $288.02 \ 7,667.09 LpsField Box Goal $256.25 \ 6,821.38 Lps
100 East Midfield $281.67 \ 7,498.06 Lps
100 East Sideline $205.41 \ 5,468.01 Lps
100 East Goal $186.35 \ 4,960.64 Lps
100 West Corner $122.80 \ 3,268.94 Lps
100 North Endline $135.51 \ 3,607.28 Lps
100 South Endline $135.51 \ 3,607.28 Lps
West Club CC $262.61 \ 6,990.68 Lps
West Club Midfield $275.31 \ 7,328.75 Lps
West Club Sideline $249.90 \ 6,652.34 Lps
West Club Corner $192.70 \ 5,129.67 Lps
200 East Midfield $199.06 \ 5,298.98 Lps
200 East Sideline $167.28 \ 4,452.99 Lps
200 East Goal $116.44 \ 3,099.63 Lps
200 NE Club $160.92 \ 4,283.69 Lp
s200 North Endline Club $148.22 \ 3,945.62 Lps
200 SE Corner $97.37 \ 2,591.99 Lps
200 SW Corner $97.37 | 2,591.99 Lps
200 South Endline $84.67 | 2,253.92 Lps
300 West Chairback Sidelina $129.15 | 3,437.97 Lps
300 West Chairback Corner $84.67 | 2,253.92 Lps
300 North Cornet $71.96 | 1,915.58 Lps
300 North Endline $65.60 | 1,746.27 Lps
300 East Corner Chairback $84.67 | 2,253.92 Lps
300 East Goal $71.96 | 1,915.58
300 South Endline $71.96 | 1,915.58
300 South Corners $59.24 | 1,576.97
400 West Midfield $103.73 | 2,761.29
400 West Sideline $71.96 | 1,915.58
400 North Endline $59.24 | 1,576.97
400 North Corners $46.53 | 1,238.63.