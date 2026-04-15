Andy Najar y Acosta hacen historia: Nashville elimina al América y avanza a semifinales de Concacaf

El equipo de la MLS chocará contra el ganador entre Tigres UANL y Seattle Sounders en la siguiente ronda.

Ciudad de México, México.- El Nashville , de la Major League Soccer ( MLS ), sorprendió este martes con su triunfo 0-1 sobre el América , del fútbol mexicano, con el que avanzó a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf .

Nashville avanzó con marcador total de 1-0, luego del empate sin goles del juego de ida de cuartos de final realizado la semana pasada.

El alemán Hany Mukhtar anotó el gol de la victoria.

En el primer tiempo, el América apenas tuvo un par de aproximaciones, pero sin puntería, ante un Nashville que estuvo bien ordenado en defensiva.

En el segundo lapso, el visitante sorprendió en una incursión por derecha en la que el costarricense Warren Madrigal centró para el remate potente de Mukhtar que celebró el 0-1 al 51.

En el minuto 65, el árbitro detuvo el partido como advertencia por los gritos discriminatorios que emitió la afición, situación que se repitió al 83.

El grito discriminatorio se ha repetido, en la liga mexicana, en el amistoso entre México y Portugal del 28 de marzo pasado, al que asistió Gianni Infantino, presidente de FIFA, y en el partido de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Los Angeles FC, jugado más temprano en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.