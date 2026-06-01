Revolución total: Carlos Eduardo Espina ya registra grandes cambios con Victoria

Carlos Eduardo Espina, nuevo presidente del Victoria y mayor accionista del club, ya le ha cambiado la cara al conjunto ceibeño y se registran acciones que reflejan una mejoría en la institución. ¿De qué se trata?
Victoria descendió en el último torneo en Honduras y uno de los factores de este desenlace fue el poco apoyo económico que recibió. Ante ello fue comprado por el reconocido influencer Carlos Eduardo Espina que radica en Estados Unidos.
Carlos Eduardo Espina es un activista uruguayo y estadounidense, radicado en Houston, Texas. Es creador de contenido, activista comunitario y abogado de 26 años, consolidado como uno de los influencers más influyentes para la comunidad latina en los Estados Unidos.
Espina ha comenzado a acercarse a otros influencer reconocidos en Honduras y Estados Unidos para resaltar la marca de Victoria y que vaya creciendo en redes sociales. De hecho, Victoria ya tiene más seguidores en TikTok que Olimpia.
Una de las primeras acciones que hizo Espina es comenzar a pagar las deudas de jugadores que salieron de la institución y tenían demandas en contra de la Jaiba.
Se ha propuesto también poner a gente conocedora del fútbol en puestos claves dentro de la institución, uno de ellos es Álvaro Izquierdo, quien fue jugador del equipo jaibo.
Espina también busca que la indumentaria del Victoria se venda en tiendas en Estados Unidos, específicamente donde se venden camisas de diversos clubes.
A su vez, trabaja en hacer crecer la imagen del club y de la Liga Nacional a través de la exposición en redes. Solo en Facebook él tiene casi 5 millones de seguidores.
Además se ha planteado que Victoria vuelva a sacar jugadores jóvenes, programando visorías en La Ceiba y otros lugares para encontrar promesas.
Carlos Eduardo Espina nació en Montevideo, Uruguay, de padre uruguayo y madre mexicana. Emigró con su familia a Texas, Estados Unidos, a los cinco años.