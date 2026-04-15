Nuevos fichajes y la barrida que prepara Barcelona tras ser eliminado en Champions League

Con la eliminatoria empatada por el Barcelona en tan solo 24 minutos de juego en el Metropolitano, el Atlético de Madrid resurgió gracias a la fuerza de Marcos Llorente y el 1-2 de Lookman, siempre resistente, antes y después, para seguir vivo en la Liga de Campeones con todo el mérito del mundo. Fue capaz de soportar la ofensiva de Lamine Yamal y llegó a semifinales, nueve años después.