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Nuevos fichajes y la barrida que prepara Barcelona tras ser eliminado en Champions League

Uno de las bombas del mercado sería Julián Álvarez, la estrella de Argentina y Atlético de Madrid

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 09:12
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Barcelona fracasó tras ser eliminado en cuartos de final de la Champions League a manos de Atlético de Madrid. La barrida que prepara Hansi Flick en su equipo.

Fotos: Cortesía.
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Con la eliminatoria empatada por el Barcelona en tan solo 24 minutos de juego en el Metropolitano, el Atlético de Madrid resurgió gracias a la fuerza de Marcos Llorente y el 1-2 de Lookman, siempre resistente, antes y después, para seguir vivo en la Liga de Campeones con todo el mérito del mundo. Fue capaz de soportar la ofensiva de Lamine Yamal y llegó a semifinales, nueve años después.

 Juanjo Martín / EFE
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Hansi Flick tendrá un equipo renovado para la próxima temporada, y entre todas las noticias que han salido, estos son los 7 jugadores que se irían del club.
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Robert Lewandowski: Se queda sin contrato y su salida podría estar relacionada con el interés de otros grandes clubes europeos por ficharlo, sumado a la necesidad del club de ajustar su plantilla por motivos económicos o tácticos.
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Ronald Araújo: Puede ser una buena venta para el Barcelona. Ven en el central uruguayo una gran oportunidad debido a su calidad defensiva y proyección.
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Andreas Christensen: Aunque el danés ha tenido un buen rendimiento en su primera temporada, su futuro en el club dependerá de factores como la competitividad en su puesto, la situación financiera del Barça y las ofertas que lleguen por él en el mercado.
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Marc-André ter Stegen: El Barcelona ha encontrado en Joan García su portero titular, por lo que el alemán no tendría oportunidades.
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Wojciech Szczęsny: Otro que no continuará. El polaco ya no es titular por culpa de Joan García y se retiraría al final de temporada.
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Ansu Fati: Hansi Flick no lo quiere ni ver y es una de las bajas seguras que tendrá el Barcelona. Un nuevo préstamo o una venta parecen ser su futuro.
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Marc Casadó: Es una de las grandes sorpresas entre las salidas del Barcelona. El volante quiere jugar y sabe que, con Flick, no lo podrá hacer.
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Joao Cancelo: El Barcelona no lo comprará y tendrá que volver al Al Hilal de Arabia Saudita.
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Flick tiene dos fichajes en mente: uno para reforzar la posible salida de Ronald Araújo y otro para cubrir la salida de Lewandowski, pero antes regresan dos cedidos.
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Héctor Fort: El lateral ha hecho bien las cosas en el Elche y es una de las opciones que tendrá Flick.
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Julián Álvarez: Es la gran estrella que quieren, pero será difícil concretarlo. A pesar de todo, el Barcelona lo intentará.
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Alessandro Bastoni: Es el defensor que Hansi Flick quiere para reforzar una posible salida de Ronald Araújo.
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