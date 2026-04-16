Compartió con campeones del mundo, rozó Europa y hoy lucha en Choloma: La historia de Enrique Borja

Choloma, Honduras.- La carrera del futbolista es tan maravillosa y sorprendente que un día puedes estar en un lugar y al otro el destino los puede poner un horizonte que nunca imaginaron, así se describe el camino del delantero Enrique Borja, que pasó de ser campeón en Sudamérica a pelear el descenso en Honduras. “En Paraguay me tocó pelear campeonatos, salir campeón, jugar copas internacionales y también luchar el descenso. Para mí es importante que un equipo tenga un objetivo. No me gusta cuando estás en un punto medio donde ganar o perder da igual”, arrancó el atacante del CD Choloma que muy amable atendió a Diario Diez.

El guaraní se refirió a lo más complejo que le ha tocado vivir en tierras catrachas, sus vivencias en la exótica liga hindú y la rutina ejemplar que maneja en su vida. Por último, nos contó cuando fue compañeros de un campeón del mundo, su fichaje frustrado en Europa y lo más difícil que le tocó vivir en su vida. “fue un camino complicado y muchas decisiones las tuve que tomar solo”.

Entrevista con Enrique Borjas

¿Qué puedes decir, después de tres meses aproximadamente, sobre el fútbol hondureño? Creo que es diferente al fútbol al que estaba acostumbrado. No venía con ritmo por temas de papeles y algunas lesiones, pero es un fútbol fuerte, duro. Aun así, varios equipos intentan jugar bien. Nosotros también lo hacemos por momentos. Llevo pocos partidos, este fue el noveno o décimo, pero estoy contento y adaptándome. ¿Cómo se da tu llegada a Honduras después de jugar en tantos países? Gracias a Dios pude jugar desde joven en distintos clubes y países. Venía de un tiempo sin ritmo por documentación y lesiones. Esta es una oportunidad linda en un fútbol que no conocía. Tengo 30 años y quiero seguir creciendo, ayudar a mi equipo y continuar mi carrera. Cuando te dicen que hay una oportunidad en Honduras, ¿qué piensas? Hablé con mi representante, con quien ya tenía buena relación. Cuando surgió lo de Honduras no dudé, porque quería jugar y sumar minutos. Sabía que aquí hay buen fútbol, que se juega bien por abajo, aunque con menos intensidad que en Sudamérica. Además, me gustó la idea de conocer otro país. ¿Investigaste sobre Honduras antes de venir o pediste referencias? Investigué un poco, más que nada sobre el fútbol. También vi la cercanía entre ciudades. Mi enfoque principal fue venir a jugar, estar en forma y sumar minutos. ¿Con qué te encontraste en Honduras? ¿Qué te ha sorprendido? Más que nada la comida. Me costó al principio porque no estoy acostumbrado a muchas frituras. Buscaba opciones más saludables, como pollo sin aderezos. Con el tiempo me adapté y encontré lugares adecuados. En general, organizándose, uno se acomoda bien. ¿Vienes de países donde el fútbol es el pan de cada día? ¿Te imaginabas que Honduras era así de futbolero? Sí, la verdad que sí. En Paraguay también se vive mucho el fútbol, quizás un poco menos que en Argentina o Brasil, pero acá en Honduras son muy apasionados. La gente está muy metida e identificada con sus equipos. Me gusta porque hay partidos con buena cantidad de público. A mí me encanta jugar con estadio lleno, crecí así desde chico. En general estoy contento. ¿Sabías que venías a un equipo que luchaba por no descender? Sí, claro. Y por eso mismo me gustan los desafíos. En Paraguay me tocó pelear campeonatos, salir campeón, jugar copas internacionales y también luchar el descenso. Para mí es importante que un equipo tenga un objetivo. No me gusta cuando estás en un punto medio donde ganar o perder da igual. El fútbol es como la vida: si te propones algo con pasión, estás más cerca de lograrlo. ¿Entonces, lo más atractivo fue el reto? Sí, porque a mí me gustan los retos. Hay gente que lo ve como presión, pero yo no. Me gustan los partidos intensos, los momentos difíciles. He estado en equipos grandes y enfrentados a rivales fuertes, y crecí con esa mentalidad.