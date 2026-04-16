En fotos: Pelinegra deslumbra, La Ceiba se viste de gala y el show de Motagua ante Victoria

Motagua venció 3-2 a Victoria en el Estadio Ceibeño en juego reprogramado de la jornada 15 del torneo Clausura 2026. Las mejores postales que dejó el partido.
El Motagua de Javier López visitó este jueves La Ceiba para cumplir su partido reprogramado de la jornada 15 de Liga Nacional.
Al frente tuvo al Victoria, equipo que no la pasa nada bien y está luchando para no descender en el fútbol hondureño.
Esta linda chica se robó las miradas en la previa del encuentro en el estadio Ceibeño.
La afición de Victoria no deja solo a su equipo a pesar del mal momento que vive y se volcó a apoyarlo.
Una buena afluencia de personas se reportó en este partido entre Victoria y Motagua.
Estas chicas son amigas, pero los colores las dividieron en este juego de Liga Nacional. Una es hincha de Victoria y la otra sigue a Motagua
Familias completas disfrutaron de una noche cargada de buen fútbol y rico clima en La Ceiba.
EL HERALDO captó a estos aficionados disfrutando de unos ricos pastelitos.
Aficionados de todas las edades llegaron a apoyar a la Jaiba Brava, que actualmente lucha por no descender.
Las edecanes siempre deslumbran en estos partidos de Primera División del fútbol de Honduras.
Este fue el 11 titular de Victoria: 1. Esaú Flores, 48. Samuel Card, 24. José Sánchez, 42. Emerson Martínez, 52. Anthony Hernández, 20. Marcelo Espinal, 5. Allan Banegas, 4. Elvin Casildo, 32. Dester Mónico, 19. Yaudel Lahera y 33. Juan Carlos García.
Así salió Motagua: MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 26. Santamaría, 34. Giancarlo Sacaza, 12. Marcelo Santos, 17. Clever Portillo, 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 7. Jorge Serrano, 11. Romario Da Silva y 19. Rodrigo de Olivera.
El arbitraje estuvo a cargo de Armando Castro, quien contó con Edwin Hernández y Edwin de Jesús Romero como sus abanderados, y de cuarto oficial estuvo Raúl Castro.
El FVS estuvo instalado para ser utilizado en cualquier momento durante el desarrollo del encuentro.
Marcelo Santos posó con sus dos pequeños hijos para EL HERALDO previo al pitazo inicial.
En cuanto al desarrollo del partido, Motagua salió encendido y se puso a ganar desde el minuto 2.
Rodrigo de Olivera aprovechó un rebote en el área después de un remate de su compañero y anotó el 1-0muy temprano en el juego.
Así lo celebraron los jugadores del azul profundo. Se arrodillaron y le dieron gracias a Dios.
Victoria intentó pone el empate y tuvo algunas ocasiones claras de gol.
Pero el ciclón azul fue mejor y rápidamente pudo ampliar la ventaja en el marcador.
Alejandro Reyes facturó el segundo de los azules. Centro al corazón del área de Romario Silva por el sector derecho y ahí entró Reyes para definir con un zurdazo potente.
Motagua se fue ganándole a Victoria de manera cómoda al descanso. 2-0 finalizó el primer tiempo.
Para el segundo tiempo, Victoria no se quedó de brazos cruzados y salió en busca del descuento.
Allan Banegas sacó una de la galera. Riflazo de fuera del área que dejó sin posibilidades a Luis Ortiz. 2-1 marchaba el partido.
Ya para terminar, al 90+1, Droopy Gómez desde el manchón penal anotó el tercero de los azules. Engañó en su lanzamiento al portero.
Tres minutos más tarde, Marcelo Santos quiso evitar el centro de Luis Hernández y terminó anotando en su propia puerta de forma inverosímil.
Finalmente, Motagua ganó 3-2 el partido ante Victoria. Los azules son lideres del Clausura 2026.
Caras de frustración en los futbolistas del equipo ceibeño tras la dolorosa derrota.
El equipo de Hernán "Tota" Medina se hunde y es uno de los candidatos al descenso en Liga Nacional.