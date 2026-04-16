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En fotos: Pelinegra deslumbra, La Ceiba se viste de gala y el show de Motagua ante Victoria

Las mejores postales que dejó el partido entre la jaiba brava y el ciclón azul

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 19:29
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Motagua venció 3-2 a Victoria en el Estadio Ceibeño en juego reprogramado de la jornada 15 del torneo Clausura 2026. Las mejores postales que dejó el partido.

 Fotos: Esaú Ocampo / EL HERALDO.
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El Motagua de Javier López visitó este jueves La Ceiba para cumplir su partido reprogramado de la jornada 15 de Liga Nacional.

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Al frente tuvo al Victoria, equipo que no la pasa nada bien y está luchando para no descender en el fútbol hondureño.

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Esta linda chica se robó las miradas en la previa del encuentro en el estadio Ceibeño.

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La afición de Victoria no deja solo a su equipo a pesar del mal momento que vive y se volcó a apoyarlo.

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Una buena afluencia de personas se reportó en este partido entre Victoria y Motagua.

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Estas chicas son amigas, pero los colores las dividieron en este juego de Liga Nacional. Una es hincha de Victoria y la otra sigue a Motagua
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Familias completas disfrutaron de una noche cargada de buen fútbol y rico clima en La Ceiba.

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EL HERALDO captó a estos aficionados disfrutando de unos ricos pastelitos.

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Aficionados de todas las edades llegaron a apoyar a la Jaiba Brava, que actualmente lucha por no descender.

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Las edecanes siempre deslumbran en estos partidos de Primera División del fútbol de Honduras.
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Este fue el 11 titular de Victoria: 1. Esaú Flores, 48. Samuel Card, 24. José Sánchez, 42. Emerson Martínez, 52. Anthony Hernández, 20. Marcelo Espinal, 5. Allan Banegas, 4. Elvin Casildo, 32. Dester Mónico, 19. Yaudel Lahera y 33. Juan Carlos García.
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Así salió Motagua: MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 26. Santamaría, 34. Giancarlo Sacaza, 12. Marcelo Santos, 17. Clever Portillo, 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 7. Jorge Serrano, 11. Romario Da Silva y 19. Rodrigo de Olivera.
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El arbitraje estuvo a cargo de Armando Castro, quien contó con Edwin Hernández y Edwin de Jesús Romero como sus abanderados, y de cuarto oficial estuvo Raúl Castro.
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El FVS estuvo instalado para ser utilizado en cualquier momento durante el desarrollo del encuentro.

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Marcelo Santos posó con sus dos pequeños hijos para EL HERALDO previo al pitazo inicial.

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En cuanto al desarrollo del partido, Motagua salió encendido y se puso a ganar desde el minuto 2.
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Rodrigo de Olivera aprovechó un rebote en el área después de un remate de su compañero y anotó el 1-0muy temprano en el juego.
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Así lo celebraron los jugadores del azul profundo. Se arrodillaron y le dieron gracias a Dios.

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Victoria intentó pone el empate y tuvo algunas ocasiones claras de gol.

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Pero el ciclón azul fue mejor y rápidamente pudo ampliar la ventaja en el marcador.

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Alejandro Reyes facturó el segundo de los azules. Centro al corazón del área de Romario Silva por el sector derecho y ahí entró Reyes para definir con un zurdazo potente.
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Motagua se fue ganándole a Victoria de manera cómoda al descanso. 2-0 finalizó el primer tiempo.

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Para el segundo tiempo, Victoria no se quedó de brazos cruzados y salió en busca del descuento.

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Allan Banegas sacó una de la galera. Riflazo de fuera del área que dejó sin posibilidades a Luis Ortiz. 2-1 marchaba el partido.

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Ya para terminar, al 90+1, Droopy Gómez desde el manchón penal anotó el tercero de los azules. Engañó en su lanzamiento al portero.
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Tres minutos más tarde, Marcelo Santos quiso evitar el centro de Luis Hernández y terminó anotando en su propia puerta de forma inverosímil.
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Finalmente, Motagua ganó 3-2 el partido ante Victoria. Los azules son lideres del Clausura 2026.
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Caras de frustración en los futbolistas del equipo ceibeño tras la dolorosa derrota.

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El equipo de Hernán "Tota" Medina se hunde y es uno de los candidatos al descenso en Liga Nacional.

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