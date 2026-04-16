Marlon Ochoa y dos magistrados suplentes del TJE no comparecen ante el CN en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, sometidos a juicio político, no comparecieron este jueves ante el Congreso Nacional. Tras la lectura del informe de la comisión especial de investigación para el juicio político, conformado por 184 páginas, los señalados tenían el espacio de comparecer ante los diputados al interior del hemiciclo legislativo durante la sesión legislativa convocada para la 1 de la tarde. No obstante, solo el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, se presentó al Poder Legislativo; incluso, fue el único de los denunciados que compareció ante la comisión de investigación. “Una vez concluido este espacio de lectura, se procede a lo que establece la misma ley del juicio político, que es la comparecencia de los denunciados ante los compañeros diputados para que puedan hacer uso de su derecho a la defensa”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Agregó que es un espacio para evacuar los extremos de la denuncia de juicio político, respetando los procedimientos. “Tengo que acreditar que los otros denunciados rehusaron a la citatoria, no quisieron acudir ni a la comisión especial, no han acudido a este pleno del poder del Estado, al cual fueron citados, y de eso tiene que quedar constancia”, confirmó Zambrano. Morazán ingresó al Congreso Nacional y se le otorgaron 45 minutos para comparecer, desde la curul de Luis Ortega, del Partido Libertad y Refundación (Libre); aunque después se le extendió el tiempo de su participación para que evacuara todos los puntos. Morazán recriminó que el informe que sugiere su destitución y la de los otros tres funcionarios le llegó dos horas antes de la citatoria, lo que, a su juicio, no es suficiente para preparar su defensa.



Además, cuestionó ser sentado en una curul y no ser invitado a pasar al podio, como a otras autoridades del Estado.



"Usted está ante un juez decente, de una alta corte, y todos los jueces decentes y altos funcionarios, cuando son llamados a un juicio político, están en el podio. Usted es un indecente y no está permitiendo que esté donde tengo que estar", dijo molesto, señalando al presidente del Congreso.