Documentos y testigos: las pruebas contra funcionarios del CNE y TJE en juicio político

tegucigalpa, Honduras.- El informe presentado ante el Congreso Nacional por la comisión de investigación del juicio político contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, detalla cuáles son las pruebas documentales que sustentan las acusaciones. Este jueves 16 de abril se dio lectura a parte del informe presentado por la comisión de investigación, el cual contenía 184 páginas. Varios congresistas apoyaron la lectura del informe, pero por su gran extensión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que no se leería completo y que se haría público para quien esté interesado en revisarlo.

Pruebas contra Ochoa

Una de las pruebas documentales contra Marlon Ochoa fueron informes oficiales internos del CNE (oficios SG-CNE-2024-2025 y 2100-20125), donde se registran con precisión las inasistencias del consejero y de los consejeros suplentes a sesiones que fueron legalmente convocadas. Otro de los documentos fue el oficio de respuesta DGF No. 454-2026 del Ministerio Público, en donde se detalla el desconocimiento del origen de los audios presentados por Ochoa. A las pruebas se suma el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), donde se "documenta patrones sistemáticos de obstrucción institucional que se extendieron a lo largo de todo el ciclo electoral 2025". Otra de las pruebas documentales fueron documentos internos de inasistencia aportados por la Secretaría General del CNE, Telma Martínez. Entre los testigos que comparecieron contra Marlon Ochoa está la consejera del CNE, Cossette López. López detalló los esfuerzos por avanzar con el cronograma electoral, los actos de intimidación, persecución de funcionarios, parálisis de quórum, "falsificación de grabaciones" y la coacción para cambiar los lineamientos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales. Otra de las testigos fue la secretaria general del CNE, Telma Cristina Martínez, quien detalló las inasistencias injustificadas de Ochoa y de su consejera suplente Karen Rodríguez. A la lista se suma Marcos Noé Pereira, técnico responsable junior del CNE, quien testificó sobre la sustracción de una memoria USB que contenía las actas de cierre de las elecciones. También testificaron Eduardo Enrique Fuentes, codirector electoral del CNE, y Alfredo Enrique Laínez, ingeniero técnico del TRESP del CNE.

Pruebas contra funcionarios del TJE