Por abusar de dos hijos de su expareja, Katherine Romero es condenada a 36 años de cárcel

Tras un largo proceso judicial, se ha confirmado la sentencia contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, hallada culpable de tres delitos sexuales en perjuicio de los dos hijos menores de edad de su expareja. Aquí los detalles
La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula dictó una condena de 36 años de reclusión contra Romero Sorto.
El tribunal impuso 16 años por el delito de violación calificada continuada.
A la condena se suman 10 años adicionales por cada uno de los dos delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, cometidos contra las víctimas.
Además de la pena principal, se establecieron sanciones accesorias que incluyen la prohibición de acercarse o residir cerca de las víctimas por un período de 72 años, así como 10 años de libertad vigilada tras cumplir la condena en prisión.
Asimismo, se ordenó su inscripción en el Registro de Agresores Sexuales del Juzgado de Ejecución Penal.
Durante el juicio, la defensa de la acusada alegó que ella había sido víctima de violencia; sin embargo, este argumento fue desestimado por la terna de jueces.
El tribunal señaló que las conversaciones y otros elementos probatorios incorporados al expediente fueron determinantes para corroborar el testimonio de los menores.
Las autoridades destacaron que la acusada, en su condición de madrastra, tenía un deber especial de protección hacia los niños, el cual fue quebrantado al aprovechar su cercanía familiar para vulnerar su integridad
El fallo subraya que estos actos afectaron gravemente el desarrollo emocional, psicológico y sexual de los menores en una etapa fundamental de sus vidas.