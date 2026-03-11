Conector vial al sur del DC avanza lento por falta de liberación de terrenos

Tegucigalpa, Honduras. El proyecto del libramiento que conectará el Anillo Periférico con la carretera CA-5 Sur enfrenta retrasos debido a que solo el 40% del derecho de vía ha sido liberado, lo que limita el avance de las obras y genera incertidumbre sobre el cumplimiento del cronograma de construcción. La obra es ejecutada por el consorcio Sermaco–Eterna y comenzó oficialmente el 29 de septiembre de 2025, tras recibir la orden de inicio por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto busca mejorar la movilidad vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa. El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que desde el inicio del proyecto existía una condición clave para su ejecución: contar con la liberación de los terrenos necesarios para construir la carretera de cuatro carriles.

“Se le dio una orden de inicio al consorcio el 29 de septiembre de 2025, pero este es un proyecto completamente nuevo que debía tener recuperado el derecho de vía. Sin embargo, cuando comenzaron los trabajos solo el 40% de los terrenos estaba liberado”, señaló. El proyecto contempla la construcción de 8.15 kilómetros de pavimentación, además de dos conectores viales y un túnel, infraestructura que busca mejorar la conectividad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la capital. “Este proyecto incluye 8.15 kilómetros de pavimentación, dos conectores y un túnel, pero al momento de la orden de inicio el plan de reasentamiento tenía muy poco tiempo de ejecución y eso provocó que no se contara con todo el derecho de vía”, agregó el funcionario.

Debido a esta situación, los trabajos iniciaron únicamente en los tramos donde el terreno ya estaba disponible para intervención. “Empezaron a trabajar con ese 40% liberado y actualmente las obras de terracería están a punto de alcanzar ese límite, por lo que el contratista comienza a quedarse sin áreas donde continuar con los trabajos”. Según explicó el funcionario, el principal desafío ahora es acelerar la liberación del resto de los terrenos necesarios para completar el trazado del proyecto. “En este momento nuestro trabajo es agilizar el plan de reasentamiento para recuperar mayor cantidad de terreno y poder darle más espacio al contratista para que continúe avanzando con la obra”.

El funcionario detalló que el problema principal está relacionado con la normativa vigente, la cual no permite acelerar los procesos administrativos para adquirir los terrenos. Actualmente, el proyecto mantiene pendiente la liberación del 60% del derecho de vía necesario para completar el trazado de la carretera.

La obra denominada Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur está valorada en 57.7 millones de dólares, lo que equivale a más de 1,500 millones de lempiras. El proyecto busca descongestionar la salida sur de Tegucigalpa, una zona donde circulan 42 mil conductores y enfrentan diariamente largos tiempos de traslado hacia sus trabajos o centros de estudio.