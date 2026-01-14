Falta de pago por tierras frena avance del proyecto de libramiento de salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- El avance del proyecto libramiento salida al sur de la capital continúa más lento de lo previsto, debido a los atrasos en la liberación del derecho de vía, situación que limita la ejecución de una de las obras viales esperadas para descongestionar el sector. Según confirmó a EL HERALDO una fuente vinculada directamente con la obra, el problema no obedece a falta de voluntad técnica o administrativa, sino a la imposibilidad de intervenir terrenos que aún no han sido indemnizados ni autorizados por sus propietarios. “El avance del proyecto ha sido bastante lento. No llevamos el progreso que quisiéramos, pero no por disposición nuestra ni por cuestiones internas, sino por el tema de la liberación del derecho de vía”, explicó la fuente. Uno de los obstáculos que atrasa la obra es la falta de pago a los dueños de las tierras, lo que significa que las empresas constructoras no tienen permiso para poder seguir trabajando con maquinaria pesada como se tenía planificado al principio. Actualmente, el avance físico apenas alcanza 1.2 kilómetros en el primer frente de trabajo. El proyecto contempla dos frentes: uno ubicado en la zona de La Cañada y otro en Santa Rosa, en el sector El Recreo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con la fuente, el único tramo donde se ha podido trabajar de manera casi continua es en terrenos pertenecientes al Instituto de Previsión del Magisterio (Imprema), entidad que otorgó autorización para intervenir en esa área. “Si el proyecto se hubiera desarrollado como estaba planificado, es subjetivo decir cuánto se habría avanzado, porque depende de muchos factores. Pero el terreno donde trabajamos actualmente es prácticamente el único disponible”, detalló. En el frente de altos de Santa Rosa y la motaña El Recreo, el avance ha sido aún más limitado. En esa zona, todos los terrenos son privados, lo que ha dificultado el ingreso de maquinaria y el desarrollo normal de las obras. Algunos propietarios han otorgado autorizaciones verbales de buena fe, confiando en que el proceso de indemnizaciones se resolverán pronto. Sin embargo, esa situación solo ha permitido intervenir unos 600 metros lineales. En términos generales, de los 8.15 kilómetros que comprende el proyecto, únicamente alrededor del 10% del derecho de vía está disponible, correspondiente casi en su totalidad a terrenos del Imprema. “Ningún propietario privado ha sido indemnizado todavía”, aseguró la fuente, al señalar que el porcentaje liberado no responde a pagos realizados, sino a permisos institucionales.

El contrato del proyecto establecía que al menos el 70% del derecho de vía debía estar liberado antes de iniciar la obra civil. No obstante, por la urgencia de la obra, se decidió iniciar el 29 de septiembre sin que se cumpliera con ese porcentje de terrenos liberados. Esa decisión, tomada por la Secretaría de Infraestrutura y Transporte (SIT), es una de las principales causas de los atrasos que hoy enfrenta el proyecto ya que limita el avance. Los trabajos actuales se concentran en movimiento de tierras, terracería y preparación para la instalación de alcantarillado.