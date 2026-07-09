​​​​​Proyecto: $15 millones para liberar derecho de vía de salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ha destinado 15 millones de dólares (unos 402 millones de lempiras) al proceso de adquisición del derecho de vía para la construcción del libramiento de la salida al sur de Tegucigalpa, una de las principales obras viales que se ejecutan en la capital. Los recursos están destinados al pago de indemnizaciones a los propietarios de los terrenos requeridos para el proyecto, con el objetivo de garantizar la continuidad de la construcción y evitar contratiempos legales durante su ejecución. Según el informe más reciente de la SIT, de fecha 5 de julio de 2026 y al que tuvo acceso EL HERALDO, se han aceptado o ratificado 14 expedientes correspondientes al tramo principal de la carretera, además de un caso relacionado con el intercambiador de la aldea La Cañada. Estos 14 expedientes representan 1.815 kilómetros, equivalentes al 24.3 % del total del tramo carretero, porcentaje que corresponde al derecho de vía cuyos acuerdos ya fueron formalizados con los propietarios.

Obra avanza más rápido que la liberación de tierras

Aunque la formalización del derecho de vía alcanza el 24.3 %, el avance constructivo es mayor. Actualmente, el contratista desarrolla trabajos en aproximadamente 3.45 kilómetros, equivalentes al 46.19 % del corredor vial. La diferencia entre ambos indicadores obedece a que el proyecto obtuvo acceso al terreno del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde ya se ejecutan obras, aunque el proceso administrativo de ratificación continúa pendiente de aprobación por parte de las nuevas autoridades de la institución.

En la práctica, esto significa que, pese a que menos de una cuarta parte del derecho de vía cuenta con acuerdos formalizados, la construcción ya se desarrolla en casi la mitad del proyecto gracias a ese acceso autorizado. El informe también refleja que continúan las negociaciones con los propietarios de los terrenos afectados.

En el tramo principal fueron identificados 103 casos que requieren rediseño o negociación. De ellos, dos permanecen en la etapa inicial de negociación, mientras otros expedientes avanzan en distintas fases administrativas. El informe registra seis pagos totales y siete pagos parciales ratificados, además de 25 casos que continúan en proceso de negociación con los propietarios. Asimismo, otros 10 expedientes ya fueron remitidos al consorcio encargado de efectuar los desembolsos correspondientes, ya sea mediante pagos parciales o indemnizaciones completas.

Hasta la fecha del reporte, únicamente tres casos aparecen completamente pagados, lo que refleja que buena parte del presupuesto continúa comprometido para concluir el proceso de adquisición del derecho de vía. En el caso del rediseño del intercambiador La Cañada, el informe contabiliza seis casos identificados, uno en negociación, tres en proceso de negociación y uno remitido al consorcio para la gestión del pago.

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