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Nuevo caso en un bebé eleva a 12 los contagios de sarampión en Honduras

El nuevo caso de sarampión corresponde a un bebé de seis meses residente en Cofradía, San Pedro Sula. Salud reiteró el llamado a vacunar a los menores desde los seis meses de edad

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 09:47
Nuevo caso en un bebé eleva a 12 los contagios de sarampión en Honduras

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres y madres de familia para vacunar a los niños contra el sarampión desde los seis meses de edad y completar el esquema de inmunización.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó un nuevo caso de sarampión en el territorio hondureño, elevando la cifra de contagios a 12, todos ubicados en la zona norte del país.

El caso más reciente fue dado a conocer este jueves por las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Salud, quienes detallaron que la persona contagiada es un menor de apenas seis meses de edad.

"Ya tenemos un niño de seis meses de edad positivo por sarampión, confirmado por nuestro Laboratorio Nacional de Virología. El llamado es a no ser apáticos, a no ser irresponsables", dijo el jefe de la Unidad, Homer Mejía.

El menor es residente del sector de Cofradía, en Cortés, donde fueron confirmados los últimos cinco casos de la enfermedad y, según el reporte sanitario, el bebé se encuentra estable.

Ante el aumento de contagios, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que lleve a sus hijos a vacunarse contra el sarampión desde que cumplan los seis meses de edad.

"Queremos que, por favor, la población tenga esa cuota de responsabilidad que le corresponde de vacunar a sus hijos. Nosotros, como Secretaría de Salud, hemos realizado todas las acciones pertinentes que nos corresponden", señaló el epidemiólogo.

Recordaron a la población que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotas procedentes de la nariz, la boca y la faringe de las personas infectadas.

El sarampión puede causar complicaciones graves, como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, especialmente en niños con desnutrición y en pacientes inmunodeprimidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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