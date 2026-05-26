Urge vacunar contra el sarampión

El reciente reporte del primer caso de sarampión en Honduras ha encendido las alarmas de las autoridades de salud. Se trata de una noticia de gran impacto, considerando que el país se había mantenido libre de casos autóctonos desde 1997, año en el que se certificó el fin de la circulación local del virus.

Los médicos explican que el sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta principalmente a las vías respiratorias antes de extenderse por todo el cuerpo. Se propaga con la misma facilidad que un resfriado común: a través de las gotículas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Exponen, además, que en personas vulnerables o no vacunadas puede provocar complicaciones graves como neumonía, ceguera, infecciones de oído o encefalitis (inflamación del cerebro).

De ahí nace la preocupación por la detección de este nuevo caso en una persona de 40 años, quien se contagió en un albergue de Guatemala donde residía antes de ingresar al territorio nacional. Ante esta situación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios para frenar su avance.

Es fundamental que la población atienda las recomendaciones del personal sanitario, principalmente, los llamados a vacunar a los niños y a todas aquellas personas que no han sido inmunizadas.

Actualmente, está activa la campaña nacional de vacunación que facilita el acceso gratuito a la dosis pertinente.

Hasta hace algunos años, Honduras era reconocida internacionalmente por sus altos niveles de cobertura.

Si bien estos porcentajes han caído por diversas razones, esta es la oportunidad perfecta para retomar el rumbo. La vida de miles de personas puede salvarse si se aplica la vacuna a tiempo; frenar el avance de esta enfermedad no depende solo de las autoridades, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad. No olvidemos que las vacunas son seguras y altamente confiables.