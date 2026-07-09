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El remo vikingo, la celebración viral del Mundial 2026

El festejo noruego fue creado por la afición y adoptado por los jugadores, que con esa celebración buscan expresar la cooperación y una meta en común. El ritual tiene tintes históricos y ha llamado la atención

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 00:13
El remo vikingo, la celebración viral del Mundial 2026

Los noruegos están viviendo al máximo su regreso a las copas del mundo después de 28 años.

 Foto: EFE.

Estados Unidos.- El regreso de la selección de Noruega a la Copa del Mundo luego de 28 años está dejando huella por su alto rendimiento y por el impacto cultural de sus apasionados seguidores.

Un ritual coordinado e imponente se consolidó en las tribunas como la principal sensación viral entre los espectadores de todo el planeta.Se trata del denominado remo vikingo o Viking Row, una coreografía colectiva en la que jugadores, cuerpo técnico y miles de simpatizantes se sientan para simular, de manera rítmica y sincronizada, el movimiento de los antiguos e históricos navegantes escandinavos.

El festejo cobró su máxima notoriedad durante el presente certamen, alcanzando picos de grandes masas luego de victorias claves del conjunto europeo. Tras los triunfos ante Irak y Senegal, la recreación de esta tradición captó la atención de las cadenas televisivas internacionales y las redes sociales de manera inmediata.

El origen del ritual

El encargado de desentrañar el misterio fue Halvor Sætre, el embajador de Noruega en Argentina, quien pasó por el programa De Acá en Más (Urbana Play) y brindó los detalles de este ritual.

Lejos de ser una imposición táctica o comercial, el diplomático explicó que la iniciativa nació de forma orgánica por parte de la propia hinchada noruega, y los jugadores la adoptaron como su sello de identidad en la cancha.

La celebración de Noruega al clasificar, tras 28 años sin jugar una Copa del Mundo
La afición noruega se vuelve loca al ver al goleador de la selección, Erling Haaland, pegándole al tambor.

La afición noruega se vuelve loca al ver al goleador de la selección, Erling Haaland, pegándole al tambor.

 (Foto: EFE. )

La palabra que repite el plantel coordinadamente con cada movimiento de brazos es “Ru”, que significa literalmente “remar” en su idioma.

“El símbolo es muy positivo. Simboliza cooperación, tener un ritmo y una meta en común”, detalló Sætre sobre este festejo. Además, el embajador trazó un paralelismo directo con las raíces de su país, explicando que la coreografía recrea con exactitud el esfuerzo de sus antepasados: “Busca el ritmo de los vikingos en buques grandes, con hasta 40 remos, para mantener el ritmo, que es esencial”, reveló.

Jugadores, staff, cuerpo técnico y afición son parte del peculiar festejo de los nórdicos.

Jugadores, staff, cuerpo técnico y afición son parte del peculiar festejo de los nórdicos.

 (Foto: EFE. )

¿Original o copia?

Una de las mayores controversias que se dio por el remo vikingo tiene que ver con un festejo previo, de otra selección, que muchos califican como similar.Se trata del trueno vikingo, que viralizó Islandia en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018.

Este era un grito al unísono, con la palabra “¡Uh! junto a un estruendoso aplauso, que compartían los hinchas con los jugadores al finalizar los partidos, pero los mismos aficionados comentaron que “Noruega no puede robarle nada a Islandia”.

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Redacción web
Mario Jafeth Moreno B.

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