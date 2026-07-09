El remo vikingo, la celebración viral del Mundial 2026

Estados Unidos.- El regreso de la selección de Noruega a la Copa del Mundo luego de 28 años está dejando huella por su alto rendimiento y por el impacto cultural de sus apasionados seguidores. Un ritual coordinado e imponente se consolidó en las tribunas como la principal sensación viral entre los espectadores de todo el planeta.Se trata del denominado remo vikingo o Viking Row, una coreografía colectiva en la que jugadores, cuerpo técnico y miles de simpatizantes se sientan para simular, de manera rítmica y sincronizada, el movimiento de los antiguos e históricos navegantes escandinavos. El festejo cobró su máxima notoriedad durante el presente certamen, alcanzando picos de grandes masas luego de victorias claves del conjunto europeo. Tras los triunfos ante Irak y Senegal, la recreación de esta tradición captó la atención de las cadenas televisivas internacionales y las redes sociales de manera inmediata.

El origen del ritual

El encargado de desentrañar el misterio fue Halvor Sætre, el embajador de Noruega en Argentina, quien pasó por el programa De Acá en Más (Urbana Play) y brindó los detalles de este ritual. Lejos de ser una imposición táctica o comercial, el diplomático explicó que la iniciativa nació de forma orgánica por parte de la propia hinchada noruega, y los jugadores la adoptaron como su sello de identidad en la cancha.

La palabra que repite el plantel coordinadamente con cada movimiento de brazos es “Ru”, que significa literalmente “remar” en su idioma.

“El símbolo es muy positivo. Simboliza cooperación, tener un ritmo y una meta en común”, detalló Sætre sobre este festejo. Además, el embajador trazó un paralelismo directo con las raíces de su país, explicando que la coreografía recrea con exactitud el esfuerzo de sus antepasados: “Busca el ritmo de los vikingos en buques grandes, con hasta 40 remos, para mantener el ritmo, que es esencial”, reveló.



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