Especialistas llaman a reforzar la vacunación tras el primer caso importado de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Con la detección del primer caso importado de sarampión en el país, se encendieron las alertas sanitarias. Ante este escenario, especialistas médicos llaman a reforzar la vacunación infantil. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió que Honduras enfrenta un escenario de riesgo debido a la circulación activa de enfermedades prevenibles en países vecinos, lo que aumenta la probabilidad de contagios importados. Alertó que el constante flujo de personas hacia países como Guatemala y México, especialmente comerciantes que viajan con frecuencia, incrementa el riesgo de nuevos casos importados, por lo que insistió en mantener medidas de control y prevención.

"El sarampión es altamente contagioso, es una enfermedad viral que puede llegar a ser mortal por sus complicaciones. Pero no todas las personas deben vacunarse ahora, ya que esta vacuna se aplica generalmente a los 12 y 18 meses de edad", explicó. Ante este panorama, el epidemiólogo hizo un llamado urgente a padres y madres de familia para revisar los carné de vacunación de los niños menores de dos años y completar los esquemas en caso de estar incompletos. "Si no tienen completo su esquema, deben iniciarlo o completarlo lo antes posible", enfatizó. Por su parte, la doctora Ligia Ramos indicó que el resurgimiento de enfermedades como el sarampión también está ligado a la disminución en la cobertura de vacunación, influenciada en parte por grupos antivacunas. Por lo que dijo que la principal herramienta para evitar brotes es retomar con fuerza las campañas de inmunización, especialmente en los grupos más vulnerables.