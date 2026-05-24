Conadeh atendió 154 quejas de periodistas en riesgo y desplazados por violencia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) afirmó este domingo que ha atendido 154 quejas de periodistas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno por la violencia entre 2016 y marzo de 2026, y exigió al Estado adoptar medidas efectivas para protegerlos.

En el marco del Día del Periodista hondureño, que se conmemora el 25 de mayo, el Conadeh, que actúa como una defensoría del pueblo, señaló en un comunicado que informar sigue siendo "una actividad de alto riesgo” y advirtió que el desplazamiento forzado de comunicadores se agravó entre 2022 y 2025, período en el que se concentró el 56 % de los casos.

Según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo, en 2022 se atendieron 20 casos; en 2023 la cifra subió a 27, la más alta del período; en 2024 se registraron otros 20 y en 2025 sumaron 16 más. Entre enero y marzo de 2026 ya se contabilizan cinco nuevas denuncias.