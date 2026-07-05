Tabla de goleo Mundial 2026: Haaland, Mbappé y Messi en la cima; sorpresa con inglés

Miami, Estados Unidos.- A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Earling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.