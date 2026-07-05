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Tabla de goleo Mundial 2026: Haaland, Mbappé y Messi en la cima; sorpresa con inglés

Haaland anotó este domingo dos goles y le dio el pase a Noruega a octavos de final

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 17:21
Tabla de goleo Mundial 2026: Haaland, Mbappé y Messi en la cima; sorpresa con inglés

La mayoría de los máximos artilleros siguen con vida en el certamen mundialista.

 Foto: Cortesía.

Miami, Estados Unidos.- A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Earling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.

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Haaland, de 25 años, anotó de cabeza en el minuto 79 y, al filo del tiempo reglamentario, con un remate seco de zurda fuera del área que se filtró entre las piernas de Danilo.

El astro del Manchester City completó hoy su gol número 62 con los Vikingos Rojos.

Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 7: Earling Haaland (Noruega), Kylian Mpbappé (Francia) y Lionel Messi (Argentina).

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Con 5: Harry Kane (Inglaterra)

Con 4: Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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