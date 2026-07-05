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Vinicius tuvo miedo y Brasil fue eliminada del Mundial 2026; Haaland MVP y llanto de Neymar

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 16:27
Vinicius tuvo miedo y Brasil fue eliminada del Mundial 2026; Haaland MVP y llanto de Neymar
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Noruega acabó con las ilusiones de Brasil y la eliminó del Mundial 2026. Neymar lloró y Vinicius señalado como el culpable. Las mejores postales del juego.

Fotos: EFE.
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Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al eliminar 2-1 a Brasil en los octavos de final.
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Erling Haaland fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete en los últimos diez minutos.
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El delantero noruego llegó a siete goles en la Copa del Mundo y lideró la histórica clasificación de su selección.
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Brasil dominó gran parte del partido, pero desperdició numerosas oportunidades frente al arco rival.
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Ørjan Nyland fue decisivo con varias atajadas que mantuvieron con vida al conjunto escandinavo.
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Bruno Guimarães falló un penal en la primera mitad tras una gran intervención del guardameta noruego.
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La afición ha señalado a Vinicius como uno de los culpables de la derrota. Él había tomado el balón para ejecutar el penal y se lo terminó dando a Guimarães.
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Endrick también tuvo una ocasión clarísima en el segundo tiempo, pero no logró vencer a Nyland.
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Haaland apareció cuando más lo necesitaba Noruega y abrió el marcador con un potente cabezazo.
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Minutos después, el atacante del Manchester City sentenció el partido con un preciso remate desde fuera del área.
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Neymar ingresó en la recta final buscando cambiar el destino de la Canarinha.
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El propio Neymar descontó de penal en el tiempo añadido, aunque el gol llegó demasiado tarde.

 Foto: Cortesía redes.
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Carlo Ancelotti quedó eliminado en su primer gran torneo al frente de la selección brasileña.
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La eliminación agrava la sequía mundialista de Brasil, que sigue sin conquistar el título desde 2002.
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Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo con una actuación memorable.
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El conjunto nórdico enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre México e Inglaterra.
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La victoria de Noruega quedará como una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 y uno de los golpes más duros para Brasil en su historia reciente.
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Neymar fue uno de los futbolistas más afectados por la eliminación de Brasil.
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El astro brasileño se fue en llanto tras el pitazo final del partido.

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Aficionados de Brasil no podían creen lo que estaba pasando.
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