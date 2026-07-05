Vinicius tuvo miedo y Brasil fue eliminada del Mundial 2026; Haaland MVP y llanto de Neymar

Noruega acabó con las ilusiones de Brasil y la eliminó del Mundial 2026. Neymar lloró y Vinicius señalado como el culpable. Las mejores postales del juego.
Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al eliminar 2-1 a Brasil en los octavos de final.
Erling Haaland fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete en los últimos diez minutos.
El delantero noruego llegó a siete goles en la Copa del Mundo y lideró la histórica clasificación de su selección.
Brasil dominó gran parte del partido, pero desperdició numerosas oportunidades frente al arco rival.
Ørjan Nyland fue decisivo con varias atajadas que mantuvieron con vida al conjunto escandinavo.
Bruno Guimarães falló un penal en la primera mitad tras una gran intervención del guardameta noruego.
La afición ha señalado a Vinicius como uno de los culpables de la derrota. Él había tomado el balón para ejecutar el penal y se lo terminó dando a Guimarães.
Endrick también tuvo una ocasión clarísima en el segundo tiempo, pero no logró vencer a Nyland.
Haaland apareció cuando más lo necesitaba Noruega y abrió el marcador con un potente cabezazo.
Minutos después, el atacante del Manchester City sentenció el partido con un preciso remate desde fuera del área.
Neymar ingresó en la recta final buscando cambiar el destino de la Canarinha.
El propio Neymar descontó de penal en el tiempo añadido, aunque el gol llegó demasiado tarde.
Carlo Ancelotti quedó eliminado en su primer gran torneo al frente de la selección brasileña.
La eliminación agrava la sequía mundialista de Brasil, que sigue sin conquistar el título desde 2002.
Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo con una actuación memorable.
El conjunto nórdico enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre México e Inglaterra.
La victoria de Noruega quedará como una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 y uno de los golpes más duros para Brasil en su historia reciente.
Neymar fue uno de los futbolistas más afectados por la eliminación de Brasil.
El astro brasileño se fue en llanto tras el pitazo final del partido.
Aficionados de Brasil no podían creen lo que estaba pasando.