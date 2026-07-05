México vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Ciudad de México, México.- México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

El partido se jugará ahora a las 7:00 PM debido a fuertes tormentas eléctricas.

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