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México vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

El ganador del partido jugará la fase de los ocho mejores el 11 de julio en Miami contra Noruega

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 16:00
México vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: EFE.

Ciudad de México, México.- México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

El partido se jugará ahora a las 7:00 PM debido a fuertes tormentas eléctricas.

MINUTO A MINUTO:

Alineaciones confirmadas

Datos del juego

Árbitro: El australiano Alireza Faghani.

Estadio: Azteca, denominado durante el torneo como Ciudad de México, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, en el sur de la capital mexicana.

Hora: 6.00 PM, de Honduras.

Transmite: Tigo Sports, FOX y TVC.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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