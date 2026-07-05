Confirman contagio de sarampión en un padre y sus tres hijos en San Pedro Sula

Honduras.- La Secretaría de Salud confirmó este domingo 5 de julio la aparición de cuatro nuevos casos de sarampión vinculados a una misma familia residente en el sector de Cofradía, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Entre los pacientes se encuentran tres menores de edad, situación que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica en la zona. La investigación realizada por personal sanitario permitió establecer que el grupo afectado está integrado por un hombre de 43 años y sus hijos de 17, 14 y 11 años.

Durante el proceso, las autoridades también conocieron que la familia no pudo acreditar un esquema de vacunación contra esta enfermedad. Aunque el primer contagio fue confirmado mediante pruebas de laboratorio, el seguimiento epidemiológico permitió descubrir que otros integrantes del hogar presentaban síntomas compatibles con sarampión, por lo que posteriormente también fueron incorporados como casos relacionados. Tras la identificación del brote familiar, la Secretaría de Salud activó los protocolos de respuesta establecidos para este tipo de eventos, con el objetivo de evitar que el virus continúe propagándose hacia otras personas de la comunidad.



Origen del contagio

De acuerdo con la información oficial, las pesquisas apuntan a que el padre de familia tuvo contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a inicios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán. Semanas después de ese desplazamiento, entre el 19 y el 30 de junio, tres de sus hijos comenzaron a desarrollar fiebre, sarpullido y otras manifestaciones clínicas asociadas al sarampión, lo que motivó la toma de muestras y la posterior confirmación de los casos. Mientras continúa la investigación epidemiológica, equipos de Salud mantienen el rastreo de personas que pudieron haber tenido contacto con los pacientes para descartar nuevos contagios.

Refuerzan vacunación