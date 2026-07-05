Cardenal Rodríguez pide solidaridad con víctimas de "horribles terremotos" en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, hizo este domingo un llamado a la solidaridad con las víctimas de los "horribles terremotos" en Venezuela y pidió a los fieles apoyar con una colecta especial destinada a las personas afectadas.



Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su cercanía con el pueblo venezolano y exhortó a los católicos a manifestar un amor verdadero a través de gestos concretos.



"Hoy nuestra arquidiócesis nos llama a amar a los que están sufriendo más que nosotros. A ese pueblo de Venezuela", afirmó el cardenal, quien anunció que este domingo se realizaría una segunda colecta en las iglesias para apoyar a los damnificados.



El religioso subrayó que la solidaridad no depende de la condición económica de las personas y animó a los fieles a contribuir con lo que puedan.



"Hoy tenemos que ser solidarios en el amor para ayudar a estos hermanos que sufren tanto. Ese es el amor verdadero, no el de palabras vacías, sino el de gestos de solidaridad y amor", señaló.



Rodríguez dijo que Jesús se dirige "a nosotros, que podemos estar cansados (...) a esas víctimas de estos terremotos horribles, cansados y agobiados también. 'Vengan a mí', les dice Jesús".