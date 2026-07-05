Con un fusil y chaleco antibalas cae integrante de la Pandilla 18 en Hábitat

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante un operativo de saturación efectuado por agentes de la Policía Nacional (PN), en el valle de Amarateca, se registró la captura de un integrante de la Pandilla 18.

La operación policial se llevó a cabo en la colonia Hábitat, al norte de la capital, la tarde del sábado, cuando los elementos del orden realizaban un patrullaje por la zona.

El detenido es identificado en el mundo de las pandillas con el alias de "El Flaco", quien tiene el rango de "homie" dentro de esa organización delictiva.