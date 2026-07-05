Con un fusil y chaleco antibalas cae integrante de la Pandilla 18 en Hábitat

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante un operativo de saturación efectuado por agentes de la Policía Nacional (PN), en el valle de Amarateca, se registró la captura de un integrante de la Pandilla 18.
La operación policial se llevó a cabo en la colonia Hábitat, al norte de la capital, la tarde del sábado, cuando los elementos del orden realizaban un patrullaje por la zona.
El detenido es identificado en el mundo de las pandillas con el alias de "El Flaco", quien tiene el rango de "homie" dentro de esa organización delictiva.
Durante el procedimiento, los policías le decomisaron un fusil de asalto, de uso prohibido, con sus municiones, un chaleco antibalas con placas blindadas y 16 envoltorios con cocaína.
Antecedentes delincuenciales
El arrestado podría ser acusado de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tráfico de drogas y uso indebido de indumentaria policial.
De acuerdo con las investigaciones, el capturado tiene antecedentes policiales, ya que el 22 de junio de 2020 fue capturado por los delitos de extorsión y facilitación de transporte para el tráfico ilícito de drogas.
Este fue remitido, en las últimas horas, junto con los evidencias, a la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente, conforme a lo establecido en la ley.