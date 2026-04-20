Capturan a "Peso pluma" y "El Pacha", presuntos miembros de la pandilla 18

Cortés, Honduras.- Un supuesto integrante de la Pandilla 18 fue capturado en un operativo policial ejecutado en la colonia Gracias a Dios, en el municipio de La Lima, Cortés , en el norte del país. El detenido, identificado con los alias de “Peso Pluma” y “El Pacha”, de 25 años, es señalado por las autoridades como miembro activo de la estructura criminal, donde tendría el rango de “hommie” y participación en diversas actividades ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso ya había sido detenido en 2021 por su presunta vinculación con delitos como robo con intimidación agravado continuo, privación ilegal de la libertad y porte ilegal de arma de fuego de uso permitida. Durante el operativo, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) le decomisaron un fusil AR-15, municiones de uso prohibido, aproximadamente 400 envoltorios con supuesta cocaína, 155 bolsitas con presunta marihuana y un teléfono celular. El imputado será remitido ante la Fiscalía correspondiente para responder por los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y tráfico de drogas.