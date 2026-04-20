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Guardia de seguridad muere atropellado cerca de la colonia El Carrizal

Más de 430 personas han fallecidos en accidentes de tránsito en la capital, lo que representa la segunda causa de muerte en el país, solo superado por los homicidios

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 06:50
Guardia de seguridad muere atropellado cerca de la colonia El Carrizal

La víctima murió a unos cincuenta metros del puente peatonal de la colonia El Carrizal en el Distrito Central.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre murió atropellado la mañana de este lunes a la altura de la colonia El Carrizal, al norte de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, en la capital de Honduras.

La víctima, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, no ha sido identificada hasta el momento.

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De acuerdo con información preliminar, el ciudadano habría sido embestido durante la madrugada por un vehículo que lo dejó tendido sobre la vía. Posteriormente, otros automóviles le habrían pasado por encima, agravando las lesiones.

El cuerpo quedó a unos 50 metros de un puente peatonal de la zona. Cerca del lugar también fue encontrada una botella de aguardiente, por lo que no se descarta que la víctima haya estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Tras el hecho, conductores alertaron al Sistema de Emergencia 911, lo que permitió la rápida llegada de una patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes acordonaron la escena.

El cadáver será levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia para establecer su identidad y determinar con precisión las causas de la muerte.

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Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), al menos 430 personas han fallecido en accidentes viales en lo que va del año a nivel nacional. Asimismo, en 2026 se reportaron más de 4,400 percances de tránsito, lo que refleja un incremento en la siniestralidad vial, de acuerdo con autoridades policiales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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