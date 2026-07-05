El regalo que Taylor Swift y Travis Kelce prepararon para sus 1,000 invitados

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, ante alrededor de mil invitados entre familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo. Aunque la pareja no ha compartido imágenes oficiales del evento, distintas fuentes cercanas han ido revelando pormenores de la jornada. Según publicó The Sun US, la cantante habría dispuesto equipos de grabación durante toda la celebración con la intención de producir un documental sobre el enlace. El material, de acuerdo con esa misma información, terminaría entregándose a los invitados como parte de un obsequio de agradecimiento.

La aparición de carteles de rodaje en los alrededores del recinto desde días antes de la boda alimentó esta versión, aunque otros seguidores apuntan a que las imágenes podrían destinarse a un futuro videoclip antes que a un largometraje. Entre los asistentes figuraban ejecutivos de Disney, compañía con la que Swift ya colaboró en anteriores proyectos audiovisuales, así como el presidente de AMC Theaters, Adam Aron, vinculado a la película concierto que la artista estrenó en 2023. Aron fue precisamente uno de los primeros en ofrecer detalles del enlace, a través de un mensaje en la red social X que después eliminó. En su publicación describió los votos matrimoniales como "long, entertaining, personal, charming, emotional, irreverent and endearing", y relató que el recinto había sido transformado con una decoración en tonos claros y fotografías de infancia y juventud de los novios.