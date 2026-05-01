La boda de Taylor Swift: De los rumores a la confirmación

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nueva York acogerá el 3 de julio de 2026 la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Page Six fue el primero en informar de la fecha a partir de las invitaciones formales remitidas por la pareja. La elección no es azarosa: el fin de semana del Día de la Independencia ha sido durante años territorio sentimental de la cantante, conocida por sus reuniones estivales en Rhode Island y su imagen de americana sin fisuras.

Los rumores habían apuntado durante meses al hotel Ocean House de Watch Hill como escenario de una ceremonia el 13 de junio, fecha leída como guiño al número de la suerte de Swift. La hipótesis se desmoronó cuando el propio establecimiento negó haber cedido ninguna reserva, una organizadora acreditó un evento distinto ese día, y Kelce anunció una grabación de su pódcast en Los Ángeles para el 15 de junio. La lista de invitados ha crecido hasta unas 150 personas, lo que ha obligado a distribuir la ceremonia y los actos privados entre dos espacios. Entre los asistentes figuran Selena Gómez y Gigi Hadid como damas de honor, además de Zoë Kravitz, Emma Stone, las hermanas Haim y Patrick Mahomes. Scott Swift acompañará a su hija hasta el altar, y la celebración incluirá los bailes tradicionales padre-hija y madre-hijo.