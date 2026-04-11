Taylor Swift se casa en julio, los detalles de la boda más esperada del año

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las damas de honor de Taylor Swift ya tienen listo su plan. Según fuentes cercanas a la organización, Selena Gómez y Gigi Hadid preparan un video de entre seis y siete minutos que se proyectará durante la celebración.

El material recoge momentos de la cantante desde que conoció a Travis Kelce hasta el día de la boda, con imágenes en las que Swift aparece sonriendo junto al jugador de los Kansas City Chiefs.