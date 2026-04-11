Taylor Swift se casa en julio, los detalles de la boda más esperada del año

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las damas de honor de Taylor Swift ya tienen listo su plan. Según fuentes cercanas a la organización, Selena Gómez y Gigi Hadid preparan un video de entre seis y siete minutos que se proyectará durante la celebración.
El material recoge momentos de la cantante desde que conoció a Travis Kelce hasta el día de la boda, con imágenes en las que Swift aparece sonriendo junto al jugador de los Kansas City Chiefs.
Gómez, además, estaría al frente de una sesión de karaoke para los invitados, pensada como homenaje colectivo a la artista. Según la misma fuente, Kelce respalda la iniciativa y ha expresado su interés en que ella tenga "el mejor día posible".
La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram. Llevan más de dos años de relación, iniciada en el verano de 2023.
La boda, que en un principio se vinculó a la mansión de Swift en Rhode Island, se celebrará el próximo 3 de julio en Nueva York. En cuanto a la despedida de soltero de Kelce, está prevista para finales de mayo en las Bahamas, con la asistencia de su hermano Jason Kelce y el quarterback Patrick Mahomes.