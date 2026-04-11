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Taylor Swift se casa en julio, los detalles de la boda más esperada del año

Selena Gómez y Gigi Hadid preparan un video con imágenes de la pareja desde su primer encuentro hasta el altar. La boda sería el 3 de julio en Nueva York

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 14:03
Taylor Swift se casa en julio, los detalles de la boda más esperada del año

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma con detalles que apuntan a una celebración íntima pero cargada de sorpresas entre amigos cercanos.

 Fotos: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las damas de honor de Taylor Swift ya tienen listo su plan. Según fuentes cercanas a la organización, Selena Gómez y Gigi Hadid preparan un video de entre seis y siete minutos que se proyectará durante la celebración.

El material recoge momentos de la cantante desde que conoció a Travis Kelce hasta el día de la boda, con imágenes en las que Swift aparece sonriendo junto al jugador de los Kansas City Chiefs.

Instagram

Gómez, además, estaría al frente de una sesión de karaoke para los invitados, pensada como homenaje colectivo a la artista. Según la misma fuente, Kelce respalda la iniciativa y ha expresado su interés en que ella tenga "el mejor día posible".


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La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram. Llevan más de dos años de relación, iniciada en el verano de 2023.

La boda, que en un principio se vinculó a la mansión de Swift en Rhode Island, se celebrará el próximo 3 de julio en Nueva York. En cuanto a la despedida de soltero de Kelce, está prevista para finales de mayo en las Bahamas, con la asistencia de su hermano Jason Kelce y el quarterback Patrick Mahomes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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