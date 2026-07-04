El acuerdo prenupcial que protege la fortuna de Taylor Swift en caso de divorcio con Travis Kelce

Nueva York, Estados Unidos.- Mientras millones de fanáticos celebran la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, otro tema ha despertado la curiosidad del público: el supuesto acuerdo prenupcial que ambos habrían firmado antes de darse el "sí".

Diversos medios estadounidenses aseguran que el documento, elaborado con la asesoría de abogados especializados en grandes patrimonios, busca blindar la fortuna de la cantante, estimada en alrededor de 2 mil millones de dólares, así como los bienes y negocios que ambos construyeron antes del matrimonio. Sin embargo, ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente la existencia ni el contenido de dicho acuerdo. Aunque suele asociarse únicamente con dinero en efectivo, la verdadera riqueza de Taylor Swift está distribuida en algunos de los activos más valiosos de la industria del entretenimiento. Su patrimonio incluye: 1. El catálogo musical que volvió a controlar tras recuperar los derechos de sus grabaciones maestras.

2. Las ganancias históricas de The Eras Tour, considerada una de las giras más exitosas de todos los tiempos.

3. Propiedades inmobiliarias en distintos estados de Estados Unidos.

4. Participaciones empresariales, inversiones y contratos publicitarios que continúan generando ingresos incluso cuando no está de gira.

En el caso de Travis Kelce, aunque también posee una importante fortuna gracias a su carrera en la NFL, contratos publicitarios y diversos negocios, la diferencia patrimonial entre ambos es considerable, razón por la que especialistas consideran lógico que una pareja de este nivel recurra a mecanismos legales de protección. En el caso de Taylor Swift, uno de los aspectos más importantes sería preservar el crecimiento futuro de su catálogo musical, su marca comercial y las regalías derivadas de su obra, activos cuyo valor puede seguir aumentando durante décadas.

El papel de la familia Swift

Los reportes publicados por distintos medios señalan que el equipo legal de la cantante habría trabajado durante varios meses en la elaboración del acuerdo y que su padre, Scott Swift, quien durante años ha formado parte de la administración de la carrera de la artista, participó activamente en la supervisión del proceso.

No obstante, todos esos detalles proceden de fuentes cercanas citadas por la prensa especializada y no han sido confirmados oficialmente por la pareja.



Una historia de amor... y de planificación financiera