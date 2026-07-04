Hora y dónde ver los juegos de 8avos de final del Mundial 2026 este domingo 05 de julio

Nueva York, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este domingo 05 de julio con una apasionante jornada cargada de grandes partidos desde las 2:00 p. m., hora hondureña. Arrancando con el cruce entre Brasil, que viene de remontarle el partido a Japón en la ronda de 16avos con los goles de Casemiro y Martinelli, contra la Noruega de Haaland, autor del tanto que significó la primera victoria nórdica en una ronda de eliminación directa. Este será el quinto enfrentamiento entre Brasil y Noruega en todas las competiciones y el segundo en una Copa del Mundo, tras la victoria vikinga por 2-1 en Francia 1998.

De hecho, Noruega mantiene su invictos en los cuatros partidos previos entre ambas selecciones, con la misma cantidad (dos) de victorias y empates, acumulando 10 goles a favor y ocho en contra en sus cuatro encuentros del Mundial 2026.

Por su parte, Brasil ha superado nueve de sus 10 partidos de Octavos de Final en un campeonato mundial, fallando únicamente en 1990 y aunque ha formado parte de las ocho mejores naciones del torneo desde hace ya 32 años, la piedra en el zapato para los sudamericanos han sido las selecciones de Europa, cayendo derrotados ante Francia en 1998 y 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018 y Croacia en 2022. Finalmente, a las 6:00 p.m., el mítico Estadio Azteca, cancha donde México ha disputado 89 partidos, con un registro de 70 victorias, 17 empates y solo dos derrotas, se verá las caras con la Inglaterra de Harry Kane, que con un doblete a la altura de su nombre, certificó la clasificación inglesa a los Octavos de Final.

Este será apenas el segundo enfrentamiento en Copas del Mundo entre ambas selecciones, con un antecedente que data de 1966, donde Inglaterra se quedó con la victoria por 2-0 y en el presente campeonato, solo han encajado tres goles en cuatro partidos.

Pero si hablamos de rendimientos por encima de lo esperado, el equipo de Javier Aguirre mantiene el invicto en este Mundial, con un Julián Quiñones como líder del equipo, participando directamente en cuatro de los ocho goles anotados por México, colocándose a una sola portería a cero de igualar el récord de Italia en 1990.