Chilavert y Dugarry calientan el Francia vs Paraguay con fuerte cruce de declaraciones

Philadelphia, Estados Unidos.- Lo que parecía una antesala tranquila del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, se salió de las manos cuando Christophe Dugarry, campeón del Mundo en 1998 y José Luis Chilavert, leyenda paraguaya, decidieron abrir la boca.

El origen de está discusión data del pasado lunes 29 de junio, cuando la Paraguay de Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en la tanda de penales, en un partido donde el planteamiento defensivo guaraní fue el gran protagonista, un estilo de juego cuestionado por Dugarry.

"Son totalmente incapaces de jugar. Ofensivamente son un desastre. Lo único que harán será defenderse y dar golpes, pero eso no será suficiente", expresó la leyenda francesa en RMC Sport.