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Chilavert y Dugarry calientan el Francia vs Paraguay con fuerte cruce de declaraciones

La previa del Francia-Paraguay, por los 8avos del Mundial 2026, se encendió fuera de la cancha tras el duro intercambio verbal de Chilavert y Dugarry

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 10:04
Chilavert y Dugarry calientan el Francia vs Paraguay con fuerte cruce de declaraciones

Chilavert y Dugarry no se guardaron nada previo al partido por los 8avos de final del Mundial 2026.

 Fotos: EFE y redes sociales

Philadelphia, Estados Unidos.- Lo que parecía una antesala tranquila del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, se salió de las manos cuando Christophe Dugarry, campeón del Mundo en 1998 y José Luis Chilavert, leyenda paraguaya, decidieron abrir la boca.

El origen de está discusión data del pasado lunes 29 de junio, cuando la Paraguay de Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en la tanda de penales, en un partido donde el planteamiento defensivo guaraní fue el gran protagonista, un estilo de juego cuestionado por Dugarry.

"Son totalmente incapaces de jugar. Ofensivamente son un desastre. Lo único que harán será defenderse y dar golpes, pero eso no será suficiente", expresó la leyenda francesa en RMC Sport.

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Pero la cosa no se quedó ahí, agregando que: "Francia está aplastando a todos. Paraguay va a recibir una paliza, eso es seguro".

"¿Quién es capaz de idear algo para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede contrarrestar a este trío atacante, o incluso cuarteto (Mbappé, Olise, Dembélé y Doué)? ¿Qué equipo puede causarnos algún problema?".

El ataque de Francia ya acumula 13 goles en cuatro partidos mundialistas.

El ataque de Francia ya acumula 13 goles en cuatro partidos mundialistas.

 (Foto: EFE)

"Suecia (rival de Francia en 16avos) tenía jugadores que valían 100 millones de euros y fueron incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez. Y para el próximo partido, debería ser lo mismo", concluyó Dugarry.

Estas declaraciones llegaron a oídos de José Luis Chilavert, que ya había tenido un cruce de palabras con Dugarry tras el episodio "Vinícius-Prestianni" en la Champions League 2025-2026.

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Chilavert respondió a las declaraciones de Dugarry mencionando que "los paraguayos no podemos achicarnos ante nadie" y atacó las raíces africanas de algunos jugadores franceses con un polémico mensaje: "Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África".

La última vez que Francia y Paraguay se cruzaron en una Mundial fue hace 28 años con Chilavert en el arco guaraní.

La última vez que Francia y Paraguay se cruzaron en una Mundial fue hace 28 años con Chilavert en el arco guaraní.

 (Foto: EFE)

Y así, en pocas horas, un partido sin muchos antecedentes ni riñas personales se convirtió en una lucha de filosofías futbolísticas entre el juego ofensivo europeo y la supervivencia sudamericana, pero solo uno de los dos equipos conseguirá el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

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Redacción web
Mario Ramírez

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