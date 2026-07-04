Chilavert y Dugarry calientan el Francia vs Paraguay con fuerte cruce de declaraciones

Philadelphia, Estados Unidos.- Lo que parecía una antesala tranquila del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, se salió de las manos cuando Christophe Dugarry, campeón del Mundo en 1998 y José Luis Chilavert, leyenda paraguaya, decidieron abrir la boca.
El origen de está discusión data del pasado lunes 29 de junio, cuando la Paraguay de Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en la tanda de penales, en un partido donde el planteamiento defensivo guaraní fue el gran protagonista, un estilo de juego cuestionado por Dugarry.
"Son totalmente incapaces de jugar. Ofensivamente son un desastre. Lo único que harán será defenderse y dar golpes, pero eso no será suficiente", expresó la leyenda francesa en RMC Sport.
Pero la cosa no se quedó ahí, agregando que: "Francia está aplastando a todos. Paraguay va a recibir una paliza, eso es seguro".
"¿Quién es capaz de idear algo para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede contrarrestar a este trío atacante, o incluso cuarteto (Mbappé, Olise, Dembélé y Doué)? ¿Qué equipo puede causarnos algún problema?".
"Suecia (rival de Francia en 16avos) tenía jugadores que valían 100 millones de euros y fueron incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez. Y para el próximo partido, debería ser lo mismo", concluyó Dugarry.
Estas declaraciones llegaron a oídos de José Luis Chilavert, que ya había tenido un cruce de palabras con Dugarry tras el episodio "Vinícius-Prestianni" en la Champions League 2025-2026.
Chilavert respondió a las declaraciones de Dugarry mencionando que "los paraguayos no podemos achicarnos ante nadie" y atacó las raíces africanas de algunos jugadores franceses con un polémico mensaje: "Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África".
Y así, en pocas horas, un partido sin muchos antecedentes ni riñas personales se convirtió en una lucha de filosofías futbolísticas entre el juego ofensivo europeo y la supervivencia sudamericana, pero solo uno de los dos equipos conseguirá el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026.