Cortes de energía eléctrica programados para el martes 18 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara y Cortés son los cuatro departamentos que no contarán con electricidad este martes -18 de agosto- en Honduras. De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz están programados en horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Decenas de colonias, barrios y residenciales estarán sin energía eléctrica debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando, por lo que la ENEE recomienda tomar las medidas necesarias ante la falta de este suministro. A continuación, el listado completo:

Trojes, El Paraíso, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento 1 y 2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo 1 y 2, Las Quebradas, Las Delicias 1 y 2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales y sectores aledaños.

Lempira de 8:20 a.m. hasta las 2:20 p.m.

Gracias: Casco urbano de Gracias y las aldeas Arcilaca, Azacualpita, Catulaca, Cedros de Mejicapa, La Misión, El Pinal, San José, El Refugio, El Rodeo, Quelacasque, El Sile, El Tablón, El Zapote, San Isidro, La Asomada, La Lima, Mejocote, Platanares, San José del Alto, Villamí, Montaña Verde y caseríos cercanos. Lepaera: Casco urbano de Lepaera y las aldeas Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, Cementera, Consolación, El Aguacatal, El Barrio, El Carmen, El Chagüite, El Rosario, La Estancia, Gualan, Jagua, La Laguna del Pedernal, La Libertad, La Lima, Tejeras, Loma Alta, Misiora, Tierra Colorada, Plan Grande, El Belloto, Yuena, Yuenita y caseríos cercanos. Las Flores: Casco urbano de Las Flores y las aldeas Coalaca, El Socorro, Guanas, Mongual, El Adino, Teposuna y caseríos cercanos. La Campa: Casco urbano de La Campa y las aldeas Mezcalillo, Las Cañadas, Nueva Esperanza, Monqueta, Cruz Alta Santa Catarina y caseríos cercanos. San Sebastián: Casco urbano de San Sebastián y las aldeas Agua Fría, El Cutal, El Supte, El Volcancito, San Antonio, San Isidro y caseríos cercanos. Belén: Casco urbano de Belén y las aldeas El Carrizal, El Naranjo, Las Cañadas, Los Planes y caseríos cercanos. San Manuel Colohete: Casco urbano de San Manuel Colohete y las aldeas Corante, Guacutao, San Antonio, Santa Tereza y caseríos cercanos. San Marcos de Caiquín: Casco urbano de San Marcos de Caiquín y las aldeas Azacualpa, Coalaca, Arcamón, Suntulín, Guanajulque, Laguna Seca y caseríos cercanos. La Iguala (Lempira): Casco urbano de La Iguala y las aldeas Chusquin, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olominas, Los Tablones, Llano Largo y caseríos cercanos.

Intibucá de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.

San Juan Intibucá (Intibucá): Las aldeas Jagua, Agua Caliente Norte y caseríos cercanos.

Santa Bárbara de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

San José de Colinas: San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir.

San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.