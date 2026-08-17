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Lluvias y chubascos marcan el tiempo este martes en Honduras

Los remanentes de una onda tropical y la humedad del mar Caribe favorecerán actividad eléctrica en sectores de Oriente y Occidente del territorio hondureño

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 17:22
Lluvias y chubascos marcan el tiempo este martes en Honduras

En cuanto al estado del mar, Centeno informó que el oleaje tanto en el Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura.

 Ilustración: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe generarán este martes 18 de agosto lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica en las regiones Oriente y Occidente del país.

Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que en el resto de Honduras se esperan precipitaciones débiles y aisladas.

“Las condiciones del tiempo para hoy martes el 18 de agosto, tenemos los remanentes de la onda tropical y también tenemos ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional que nos estarán generando lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica para las regiones oriente y occidente, el resto del país con precipitaciones débiles aisladas”, explicó Centeno.

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El pronosticador también señaló que se registra presencia de polvo del Sahara, con concentraciones inferiores a 30 microgramos por metro cúbico.

En cuanto al estado del mar, Centeno informó que el oleaje tanto en el Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura.

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa tendrá una máxima de 29 C° y una mínima de 19 C° durante este martes.

Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región insular la máxima será de 29 C° y la mínima de 26 C°.

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En la región norte, las temperaturas alcanzarán una máxima de 31 C° y una mínima de 24 C°. En la región oriental se prevé una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°.

La región sur registrará la temperatura máxima más elevada del país, con 36 C°, mientras la mínima será de 25 C°.

Finalmente, en la región occidental se espera una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 15 C°, de acuerdo con el pronóstico de Centeno.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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