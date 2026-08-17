Lluvias y chubascos marcan el tiempo este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe generarán este martes 18 de agosto lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica en las regiones Oriente y Occidente del país. Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que en el resto de Honduras se esperan precipitaciones débiles y aisladas. “Las condiciones del tiempo para hoy martes el 18 de agosto, tenemos los remanentes de la onda tropical y también tenemos ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional que nos estarán generando lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica para las regiones oriente y occidente, el resto del país con precipitaciones débiles aisladas”, explicó Centeno.

El pronosticador también señaló que se registra presencia de polvo del Sahara, con concentraciones inferiores a 30 microgramos por metro cúbico. En cuanto al estado del mar, Centeno informó que el oleaje tanto en el Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura. Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa tendrá una máxima de 29 C° y una mínima de 19 C° durante este martes. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región insular la máxima será de 29 C° y la mínima de 26 C°.