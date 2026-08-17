Pleno de la CSJ aún no conoce recurso de amparo de Romeo Vásquez

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez continúa pendiente de resolución por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó este lunes el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo. Consultado sobre el caso, Vallecillo explicó que el recurso fue conocido inicialmente por la Sala de lo Constitucional, pero al no existir un acuerdo entre los magistrados, el expediente pasó al pleno de la CSJ. “Eso lo conocen en la Sala Constitucional, no hubo un acuerdo, pasó a pleno. El pleno aún no ha llegado a ese punto de agenda, ya está agendado, pero no ha llegado”, manifestó.

El titular de la CSJ señaló que en cada sesión del pleno se abordan diferentes asuntos, lo que puede retrasar el momento en que se llega al punto correspondiente al caso de Vásquez Velásquez. “En cada sesión de pleno se presentan varias circunstancias y se va haciendo más largo para llegar a ese punto de agenda, por eso es que no se ha conocido, pero está dentro de la agenda”, explicó. Vallecillo agregó que el expediente ha figurado en las agendas de sesiones anteriores y permanece pendiente para ser discutido. “Esperamos que en el próximo pleno pues lleguemos a conocer el asunto del señor”, afirmó.

No hubo consenso para amparo

El recurso de amparo fue presentado el 25 de enero de 2025 por la defensa de Vásquez Velásquez y posteriormente remitido al pleno de la CSJ, luego de que la Sala de lo Constitucional no alcanzara un consenso. El presidente de esa Sala, Luis Padilla, había explicado que el expediente pasó automáticamente al pleno después de que se emitiera una resolución por mayoría y se registrara un voto particular. El objetivo principal del recurso es dejar sin efecto la orden de captura contra el exjefe de las Fuerzas Armadas. Su defensa ha reiterado que Vásquez Velásquez está dispuesto a presentarse voluntariamente ante las autoridades.

Orden de captura continúa vigente