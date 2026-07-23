Recurso de amparo de Romeo Vásquez Velásquez sigue engavetado en la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, continúa sin ser resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El recurso fue presentado el 25 de enero de 2025 y posteriormente remitido al pleno de la CSJ, instancia que deberá conocer y resolver el caso debido a la falta de consenso entre los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

El presidente de la Sala Constitucional, Luis Padilla, explicó que el caso pasó automáticamente al pleno tras emitirse una resolución por mayoría y registrarse un voto particular.

"La Sala emitió un auto por mayoría, en el cual, pues, varios compañeros firmamos el auto con suspensión del autor reclamado, que entiendo que es sobre la orden de captura, y, pues, hubo un voto particular y, no habiendo unanimidad en la sala de los cuantitos en el personal, pasa al pleno de la Corte Suprema de Justicia", explicó.

No obstante, Padilla indicó que el caso podría ser incluido en la agenda de una de las próximas sesiones del pleno de magistrados.

"El recurso de amparo ya está en poder de la Presidencia porque automáticamente, cuando no hay unanimidad, lo procedente es que pase a la presidencia para que la presidencia lo agende para que sea conocido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia", apuntó el funcionario.