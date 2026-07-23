Recurso de amparo de Romeo Vásquez Velásquez sigue engavetado en la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, continúa sin ser resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso fue presentado el 25 de enero de 2025 y posteriormente remitido al pleno de la CSJ, instancia que deberá conocer y resolver el caso debido a la falta de consenso entre los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El presidente de la Sala Constitucional, Luis Padilla, explicó que el caso pasó automáticamente al pleno tras emitirse una resolución por mayoría y registrarse un voto particular.
"La Sala emitió un auto por mayoría, en el cual, pues, varios compañeros firmamos el auto con suspensión del autor reclamado, que entiendo que es sobre la orden de captura, y, pues, hubo un voto particular y, no habiendo unanimidad en la sala de los cuantitos en el personal, pasa al pleno de la Corte Suprema de Justicia", explicó.
No obstante, Padilla indicó que el caso podría ser incluido en la agenda de una de las próximas sesiones del pleno de magistrados.
"El recurso de amparo ya está en poder de la Presidencia porque automáticamente, cuando no hay unanimidad, lo procedente es que pase a la presidencia para que la presidencia lo agende para que sea conocido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia", apuntó el funcionario.
Espera
Aunque el recurso ya se encuentra en poder de la presidencia del órgano judicial, todavía no existe una fecha definida para que sea discutido por el pleno de magistrados.
Sobre el retraso, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, aseguró que el pleno mantiene una carga considerable de asuntos pendientes, además de otras responsabilidades derivadas de recientes determinaciones del Congreso Nacional.
"El pleno está cargado no solamente en relación a la evacuación de expedientes; hay muchos temas que el pleno de magistrados debe dirigir de acuerdo a las últimas determinaciones y cambios que se hicieron en el Congreso Nacional", dijo.
Duarte señaló que el pleno debe resolver expedientes provenientes de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el conocimiento de los casos responderán a la agenda establecida.
"Se deben evacuar todos los expedientes en todas las materias, no solamente en sala constitucional; sino todo lo que es solicitado y enviado por sala laboral, contencioso administrativo, penal y civil. A medida esos casos están siendo señalados en agenda pues se van a ir evacuando", explicó.
Solicitudes
Jesús Velásquez, hijo del exmilitar, manifestó que el propósito del recurso es dejar sin efecto la orden de captura emitida contra su padre.
"Recordemos que la orden de captura todavía está vigente; el amparo es para que esa orden de captura deje de tener valor y efecto. Por eso consultando y viendo que se suba al pleno de los magistrados para que vaya a votación", señaló.
El expediente seguirá a la espera de ser incorporado en la agenda del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá determinar si resuelve o no el recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro.