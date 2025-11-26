Pleno de la Corte Suprema decidirá sobre suspensión del estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.-Ante falta de unanimidad entre los magistrados de la Sala Constitucional​​​​​, el recurso de amparo presentado para solicitar la suspensión del estado de excepción será resuelto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con la legislación, las sentencias pronunciadas por unanimidad de votos por la Sala Constitucional se emitirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán carácter definitivo.

El marco legal subraya que, “en los casos en que no resultare unanimidad de votos, el asunto deberá someterse al conocimiento y decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

En ese sentido, el presidente de la Sala remitirá el asunto y sus antecedentes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el día hábil siguiente de haberse sometido a discusión y votación.

La Presidencia deberá, al recibirlo, convocar al pleno para su conocimiento y resolución dentro del término de diez días hábiles a partir de la recepción de los antecedentes.

El recurso de amparo fue promovido por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, a favor de sí mismo y de la sociedad hondureña.

No obstante, los magistrados de la Sala Constitucional Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo Hernández y Francisca Villela Zavala votaron a favor de suspender el estado de excepción.

Por su parte, el magistrado Wagner Vallecillo votó para que el amparo se admitiese únicamente en favor del recurrente y no de la ciudadanía en general.

Mientras tanto, la magistrada Sonia Marlina Dubón, del partido Libertad y Refundación (Libre), votó para que el recurso fuera admitido sin suspensión del acto reclamado, es decir, que el estado de excepción continúe vigente.