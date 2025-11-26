Tomás Zambrano acusa a Libre de fabricar audios falsos con inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó este miércoles al partido Libertad y Refundación (Libre) de diseñar audios falsos utilizando inteligencia artificial con el objetivo de perjudicarlo a pocos días de las elecciones generales.
A través de una publicación en la red social X, el legislador calificó la difusión de estos materiales como una operación orquestada y responsabilizó al gobierno y a simpatizantes del partido oficialista.
"Sigue el NarcoFamilión poniendo a sus tontos útiles a cometer delitos, en un país de leyes estarían procesados todos esos mandaderos de Libre por la fabricación de audios falsos usando Inteligencia Artificial", afirmó.
Zambrano aseguró que el oficialismo actúa con desesperación ante la derrota que, según él, enfrentarán en las urnas el próximo 30 de noviembre.
"La próxima semana, por la derrota que tendrán en las urnas, veremos cómo lloran los que hoy andan envalentonados. Están desesperados los chabacanes ñángaras; en tres días #SeVan", agregó.
El diputado reiteró además un reto dirigido al expresidente Manuel Zelaya Rosales y a dirigentes oficialistas para someter los audios a un análisis técnico en Estados Unidos.
"Sigue el reto en pie para Mel y todos sus lamebotas: que vayamos a USA al ‘Audio Evidence Lab’ a realizar peritajes a todos esos audios falsos que ellos mismos fabricaron. ¿Cuál es el miedo, ñángaras?", cuestionó.
Zambrano añadió que la fabricación de los supuestos audios constituye un delito y responsabilizó al partido oficialista de impedir que se investigue: "Cometiendo delitos con la fabricación de estos audios falsos en un país de leyes ya estarían siendo procesados legalmente; sabemos quiénes son. Hoy no proceden contra ustedes porque tienen secuestrada a la institucionalidad del país, pero en tres días van a ser derrotados", expresó.
Sigue el NarcoFamilión poniendo a sus tontos útiles a cometer delitos, en un país de leyes estarían procesados todos esos mandaderos de libre por la fabricación de audios falsos usando Inteligencia Artificial, Ya sabemos quienes son, hoy los protege la institucionalidad... pic.twitter.com/ffV4F2cMmG— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 26, 2025
Difusión de supuestos audios atribuida a Zambrano
En redes sociales circularon grabaciones que lo relacionan con una presunta conversación telefónica con peritos contratados por él, una afirmación que desmintió.
A continuación se incorpora íntegramente la conversación que circuló en redes sociales, cuya autenticidad el legislador rechaza:
"Mire, bien difícil que alguien pueda hacer este tipo de intervención y, si fuera así, puede traer el laboratorio aquí a capa 7 y nosotros le ayudamos, ya sea en ver si es que realmente hay un malware o algo parecido. Y no crea, yo creo que nosotros sabemos ya quién pudo haber hecho eso, porque en Honduras hay poquitas personas que puedan ser capaces de hacer eso, si no es que unas dos o tres máximo. Eso tiene nombre y apellido, pero no es bueno hablarlo por aquí. Es mejor que lo mande a San Pedro Sula. No sé si tiene el dato de la empresa dónde queda; yo se lo puedo brindar ahorita mismo para que se proteja, ¿verdad?, en todo caso de que fuera un espionaje, como dicen. Miren, nosotros estamos... discúlpeme, búsquenlos si quieren en Facebook, pero nosotros estamos certificados por Fortinet, por Amazon Web Services, etcétera. Estamos súper, súper, súper reconocidos a nivel nacional e internacional, y puede ubicarnos en nuestras oficinas si gusta. Nuestras oficinas están en dos lados: tenemos oficina en representación en Tegucigalpa y en Nuevo Horizonte Business Center en San Pedro Sula. Yo paso aquí en San Pedro Sula. Yo les recomiendo que lo traigan aquí; yo les reviso el teléfono y no lo toquen, no lo borren o lo apague".
En otro fragmento del audio, una voz aún no identificada dice: "Fíjense que, si encontramos ya lo que le había pasado a su teléfono, ya tenemos un dictamen, pero no le recomendamos sacar este dictamen al público porque lo que nos daría sería... bueno, yo le doy un consejo a usted: que esto es lo que haría usted en evidencia de que hubo una intervención y que efectivamente son reales, y todo lo que usted ha dicho quedaría desvirtuado si usted hace una declaración con ese dictamen. No sé si quiere, lo trituro o hablamos en persona nuevamente, porque lo que usted me mandó nada más fue el teléfono y usted inició sesión en otro teléfono, entonces no logramos alcanzar lo que queríamos alcanzar, que era un análisis completo. No, yo lo que le explico es que de donde sale una conexión es de su misma vivienda. La dirección IP que conecta a ese malware... es que no es malware, es un acceso remoto; fue desde su misma vivienda y aparece ahí el número de su esposa, entonces fue ella. Esa es, en pocas palabras, sin entrar a una parte técnica, que yo como le digo prefiero indicárselo en persona.”
En una parte del audio, la voz atribuida al legislador dice: "Si es que es mi herramienta de trabajo y efectivamente a mi esposa le estuve escribiendo y le mando unas cosas y la pen*** le sigue el cuento, me imagino que de ahí usted me dice. Pero no me, osea no puede decir usted que son reales porque nunca pasó eso, por lo menos eso tendría que quedar en el dictamen, ¿me entiende?, para que me ayude y me eche la mano ahí porque no fue barato lo que le pagamos".