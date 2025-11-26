Libre hace campaña en Yoro en pleno silencio electoral

Olanchito, Honduras.-El partido Libertad y Refundación (Libre) se encuentra entregando becas en los municipios de Jocón, Arenal y Olanchito, en Yoro, en el norte de Honduras, en pleno silencio electoral.

En el lugar, en el que estaba la diputada Yari Sequeira, se pueden observar a varias personas que usan las camisas con el nombre de Rixi Moncada, y algunos carteles pegados en las paredes y en las cercanías de lugar donde se lleva a cabo la entrega.

"Si fuera del gobierno este pago de becas, yo no pondría ninguna bandera, no le dijera a estas mujeres que se pusieran su camiseta, no me pusiera yo mi gorra", dijo Sequeirea ante la multitud de personas.