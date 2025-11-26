Libre hace campaña en Yoro en pleno silencio electoral

Olanchito, Honduras.-El partido Libertad y Refundación (Libre) se encuentra entregando becas en los municipios de Jocón, Arenal y Olanchito, en Yoro, en el norte de Honduras, en pleno silencio electoral.
En el lugar, en el que estaba la diputada Yari Sequeira, se pueden observar a varias personas que usan las camisas con el nombre de Rixi Moncada, y algunos carteles pegados en las paredes y en las cercanías de lugar donde se lleva a cabo la entrega.
"Si fuera del gobierno este pago de becas, yo no pondría ninguna bandera, no le dijera a estas mujeres que se pusieran su camiseta, no me pusiera yo mi gorra", dijo Sequeirea ante la multitud de personas.
"Libre quiere beneficios para el pueblo, Libre lo que quiere es que el trabajador tenga un salario digno, que tenga sus derechos laborales, que se le respeten", reiteró.
Se conoció que en el lugar también estaba el diputado Bartolo Fuentes, pero en las imágenes compartidas por los medios locales no se logra observar.
Silencio electoral
Por un periodo de cinco días, que inició el martes 25 de noviembre, los hondureños viven el silencio electoral para reflexionar sobre su voto, sin propaganda ni mítines.
La normativa electoral establece que, desde la entrada en vigor del silencio, los candidatos tienen prohibida la difusión de propaganda destinada a solicitar el voto y la convocatoria a mítines, según dicta la ley electoral.
No obstante, los aspirantes podrán utilizar los medios de comunicación para difundir sus programas de gobierno y participar en foros de discusión, siempre que eviten cualquier apelación directa al sufragio.