Pleno de magistrados de la CSJ resolverá recurso de amparo de Romeo Vázquez Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez será resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que la Sala de lo Constitucional no alcanzara unanimidad.

El expediente —presentado desde el 5 de enero de 2025— fue trasladado desde la Sala de lo Constitucional a la Secretaría General de la CSJ, como parte del procedimiento administrativo establecido para estos casos.

"Le puedo hablar particularmente del recurso de amparo que presentó la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dado que no alcanzó la unanimidad de votos; la parte administrativa indica que tiene que ser turnado al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia", detalló Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

El portavoz indicó que, ante la falta de unanimidad, el expediente será remitido al resto de magistrados para su análisis antes de ser incorporado a una sesión del pleno.

"Ya se ha cumplido el primer precepto, que es trasladar de la Sala de los Constitucionales a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que trasladar ese expediente en carácter de estudio a los restantes magistrados para que ellos lo conozcan y, posteriormente, desde la presidencia, agendar e incluir en el próximo Pleno", informó.