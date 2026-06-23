Pleno de magistrados de la CSJ resolverá recurso de amparo de Romeo Vázquez Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez será resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que la Sala de lo Constitucional no alcanzara unanimidad.
El expediente —presentado desde el 5 de enero de 2025— fue trasladado desde la Sala de lo Constitucional a la Secretaría General de la CSJ, como parte del procedimiento administrativo establecido para estos casos.
"Le puedo hablar particularmente del recurso de amparo que presentó la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dado que no alcanzó la unanimidad de votos; la parte administrativa indica que tiene que ser turnado al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia", detalló Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
El portavoz indicó que, ante la falta de unanimidad, el expediente será remitido al resto de magistrados para su análisis antes de ser incorporado a una sesión del pleno.
"Ya se ha cumplido el primer precepto, que es trasladar de la Sala de los Constitucionales a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que trasladar ese expediente en carácter de estudio a los restantes magistrados para que ellos lo conozcan y, posteriormente, desde la presidencia, agendar e incluir en el próximo Pleno", informó.
Defensa espera votación de los 15 magistrados
Jesús Vásquez, hijo del exjefe militar, manifestó que la familia y el equipo legal permanecen a la espera de que el recurso sea elevado al Pleno de Magistrados para que los integrantes del máximo órgano judicial emitan una decisión.
"Estamos esperando que suba pleno para que haya una votación de los quince magistrados para una resolución favorable sobre el tema del amparo, estamos averiguando porque metimos una solicitud porque todavía no había salido de la sala constitucional, faltaba una firma", expresó.
Según explicó, la defensa ha realizado consultas sobre el estado del expediente, ya que consideran que el recurso aún debe completar las etapas administrativas necesarias antes de ser sometido a votación.
Es decir, la expectativa de la defensa es que el pleno conozca el caso en una próxima sesión y emita una resolución respecto al amparo solicitado.
Orden de captura sigue vigente
Jesús Vásquez recordó que la orden de captura emitida contra su padre continúa vigente y sostuvo que el objetivo principal del recurso es dejar sin efecto dicha disposición judicial.
"Recordemos que la orden de captura todavía está vigente, el amparo es para que esa orden de captura deje de tener valor y efecto y por eso andamos aquí consultando y viendo que se suba al pleno de los magistrados para que vaya votación y que sea favorable", señaló.
El avance del expediente hacia el pleno de magistrados representa una nueva etapa dentro del proceso judicial relacionado con el recurso promovido por la defensa del general en condición de retiro.
Meses atrás, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de amparo presentado por la defensa de Romeo Vásquez Velásquez, quien enfrenta un proceso penal por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala.