Sala de lo Penal rechaza casación y deja firme condena contra periodista José Carlo Panameño

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el recurso de casación presentado por la defensa del periodista José Carlo Panameño Maradiaga, con lo que quedó firme la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dentro del proceso judicial relacionado con una denuncia por lesiones graves presentada por un vecino de la Residencial Centroamérica Este de la capital. La resolución, contenida en el expediente SP-370-2024, fue emitida tras analizar los argumentos planteados por la defensa, que alegó una supuesta vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia y cuestionó la valoración de diversas pruebas incorporadas durante el juicio. El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido el 24 de mayo de 2023 en el estacionamiento comunal de la colonia donde residen tanto Panameño como Edson Euclides Gutiérrez Lagos, quien interpuso la denuncia que dio origen al proceso penal.

Según el expediente judicial, Gutiérrez Lagos resultó con lesiones faciales que posteriormente fueron evaluadas por especialistas de Medicina Forense y personal médico del Hospital Escuela. Los informes médicos fueron incorporados como parte de los elementos probatorios presentados durante el juicio oral y público. Durante la etapa de casación, la defensa sostuvo que los medios de prueba no eran suficientes para desvirtuar el estado de inocencia del periodista. Entre otros argumentos, señaló que el video incorporado al expediente no permitía identificar con claridad a las personas involucradas en el incidente y que existían inconsistencias en algunos elementos probatorios. Los abogados defensores también cuestionaron la valoración realizada por los tribunales inferiores respecto a los dictámenes médicos y otros medios de prueba documentales y periciales, por lo que solicitaron la anulación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio.

Al analizar el recurso, la Sala de lo Penal concluyó que los argumentos expuestos por la defensa no eran suficientes para invalidar la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia. En consecuencia, declaró improcedente la casación y confirmó la decisión adoptada en instancias anteriores. La sentencia señala que la Sala examinó la prueba testimonial, documental y pericial incorporada al proceso, así como los razonamientos jurídicos desarrollados por el tribunal que conoció el caso en juicio oral y público. Con la resolución de la Sala de lo Penal concluye la vía ordinaria de impugnación dentro del proceso. Sin embargo, la defensa aún puede recurrir a mecanismos constitucionales para cuestionar la decisión judicial.