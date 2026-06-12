CSJ advierte que por atrasos en pagos estatales no se concretan mejoras en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Con una deuda estatal que oscila los mil millones de lempiras, autoridades del Poder Judicial aseguraron que enfrentan restricciones financieras que dificultan la ejecución de proyectos, contratación de personal y la mejora de servicios judiciales a nivel nacional.

Hasta abril, datos de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Poder Judicial reflejaban que la deuda neta del Estado al ente de justicia ascendía a 1,103 millones de lempiras, correspondientes a los primeros meses de 2026.

Ante este panorama, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, explicó a EL HERALDO que la falta de los pagos estatales obliga a postergar diversas iniciativas dentro del máximo órgano de justicia del país.

"Hay una deuda Estatal que todavía se mantiene entre 800 y 1,000 millones de lempiras con el Poder Judicial, esto implica que algunos proyectos no puedan ejecutarse que no se amplíe la contratación de personal y que no se pueda brindar el mejor servicio a la ciudadanía", señaló el funcionario.

Díaz enfatizó en que la transferencia de estos fondos es fundamental para fortalecer distintas dependencias judiciales y atender necesidades identificadas en juzgados y tribunales a nivel nacional.

"Es importante recibir estos recursos para desarrollar todas las actividades que nos corresponden como Poder Judicial, porque la ciudadanía resulta afectada si no contamos con los recursos suficientes para atenderla", apuntó.