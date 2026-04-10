  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

UNAH pagó más de L10 millones en becas pese a crisis por falta de fondos

Autoridades de la máxima casa de estudios explicaron que priorizando la asignación de recursos disponibles para sostener los beneficios dirigidos a la comunidad estudiantil

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 17:19
UNAH pagó más de L10 millones en becas pese a crisis por falta de fondos

UNAH explica que continúa sosteniendo servicios estratégicos como el transporte universitario gratuito.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que, pese a enfrentar un panorama económico adverso por la falta de transferencias gubernamentales, logró pagar más de 10 millones de lempiras en becas correspondientes a febrero y marzo.

Mediante un comunicado oficial, la institución detalló que estos pagos fueron posibles gracias a “esfuerzos extraordinarios de gestión financiera interna”, lo que permitió acreditar los fondos a favor de los estudiantes antes del feriado de Semana Santa.

Sin embargo, la UNAH aclaró que la ausencia de transferencias presupuestarias sigue afectando su capacidad operativa. Según la institución, actualmente no dispone del saldo necesario para cumplir con el pago de otras ayudas económicas, en particular las destinadas a alimentación y material educativo.

Además, explicó que, de forma paralela a los servicios estudiantiles, continúa sosteniendo servicios estratégicos como el transporte universitario gratuito, lo que implica un “importante sacrificio económico” asumido con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de acceso y permanencia para el estudiantado.

La universidad también detalló que ha priorizado estratégicamente los recursos disponibles para atender obligaciones urgentes y asegurar la continuidad de los beneficios más críticos para la comunidad estudiantil.

Finalmente, señaló que se mantiene a la espera de la regularización de las transferencias estatales, las cuales permitirán cumplir con el pago de las ayudas financieras pendientes.

Pagos pendientes

Hasta marzo de 2026, Odir Fernández, rector de la UNAH, informó que el Estado hondureño adeudaba a la institución unos 519 millones de lempiras, monto que la Secretaría de Finanzas mantenía pendiente de desembolso.

Ante esa situación, las autoridades universitarias advirtieron que esos fondos “ya se encuentran comprometidos bajo un modelo contractual, lo que significa que su pago es indispensable para cumplir con obligaciones previamente adquiridas, las cuales deben ser honradas durante el año 2026”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias