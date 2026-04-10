UNAH pagó más de L10 millones en becas pese a crisis por falta de fondos

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que, pese a enfrentar un panorama económico adverso por la falta de transferencias gubernamentales, logró pagar más de 10 millones de lempiras en becas correspondientes a febrero y marzo.

Mediante un comunicado oficial, la institución detalló que estos pagos fueron posibles gracias a “esfuerzos extraordinarios de gestión financiera interna”, lo que permitió acreditar los fondos a favor de los estudiantes antes del feriado de Semana Santa.

Sin embargo, la UNAH aclaró que la ausencia de transferencias presupuestarias sigue afectando su capacidad operativa. Según la institución, actualmente no dispone del saldo necesario para cumplir con el pago de otras ayudas económicas, en particular las destinadas a alimentación y material educativo.

Además, explicó que, de forma paralela a los servicios estudiantiles, continúa sosteniendo servicios estratégicos como el transporte universitario gratuito, lo que implica un “importante sacrificio económico” asumido con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de acceso y permanencia para el estudiantado.

La universidad también detalló que ha priorizado estratégicamente los recursos disponibles para atender obligaciones urgentes y asegurar la continuidad de los beneficios más críticos para la comunidad estudiantil.

Finalmente, señaló que se mantiene a la espera de la regularización de las transferencias estatales, las cuales permitirán cumplir con el pago de las ayudas financieras pendientes.