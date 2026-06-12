Posponen para 2027 juicio contra implicados en crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa, Honduras.- El juicio oral y público contra los tres supuestos implicados en el asesinato del ambientalista Juan López fue reprogramado para enero de 2027, luego de que el Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo para continuar con las investigaciones. Según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, el debate estaba previsto para iniciar el próximo lunes 15 de junio; sin embargo, la audiencia fue pospuesta ya que la Fiscalía continúa a la espera de información vital en poder del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. "Se ha pedido una ampliación para continuar el caso en el mes de enero del 2027, ya que el Ministerio Público está a la espera de algunas expedientes que se mandaron específicamente al FBI en Estados Unidos. Eso tarda bastante tiempo, y hay términos que no dependen específicamente del Ministerio Público", declaró Mora. El funcionario también se refirió al vencimiento de la prisión preventiva de los acusados, prevista para octubre de este año, y adelantó que el MP podría solicitar una ampliación de la medida cautelar.

"Ha pasado ya en juicios anteriores que en la prisión preventiva se vence, pero se solicita la ampliación también de la prisión preventiva y el juez, como sabe que son pericias que de repente no están al alcance del Ministerio Público y se están solicitando, si es necesario, (el juez) va a pedir también la ampliación de las prisiones preventivas", manifestó.

Defensa cuestiona falta de pruebas

Ante la medida, Selvin Maldonado, abogado defensor de dos acusados en el caso, cuestionó la solicitud presentada por el Ministerio Público y sostuvo que la reprogramación responde a la "falta de pruebas contundentes contra sus clientes". "Esta defensa considera que la falta de objetividad del ente acusador busca dilatar el proceso, porque como lo hemos venido manifestando desde hace casi dos años, no existen medios de prueba contundentes en contra de nuestros representados que los puedan vincular en la muerte del ambientalista Juan López", afirmó. Maldonado aseguró que la defensa considera que la evidencia recabada hasta ahora no logra vincular a sus representados con el crimen ni con otros señalados en el expediente. Asimismo, recordó que la prisión preventiva de sus defendidos vencería el 4 y 5 de octubre próximos, aunque anticipó que la Fiscalía probablemente solicitará una extensión de seis meses adicionales. Cabe destacar que previo al cambio de plazos, el juicio Oral y Público se desarrollaría el lunes 15 de junio, es decir, fue pospuesto siete meses.

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