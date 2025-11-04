Sin fecha inicio de juicio oral y público sobre el asesinato del ambientalista Juan López

Tegucigalpa, Honduras.-Sin aún tener la fecha establecida en la que se llevará a cabo la audiencia de proposición de medios de prueba, las partes procesales están listas para iniciar la etapa procesal del juicio oral y público en la causa del asesinato del ambientalista Juan López. Antes de eso, tanto el Ministerio Público (MP), como parte acusadora y los defensores de los tres implicados en el crimen, deberán ser notificadas para que decidan si harán uso de los incidentes o nulidades respecto al expediente. De no ser así, se pasará directamente a conocer los medios de prueba que aportarán en juicio. Selvin Maldonado, apoderado legal de los imputados Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres, aseguró: "Nosotros mantenemos con firmeza la inocencia de nuestros dos representados. De los tres implicados, uno de ellos intentó utilizar el mecanismo de procedimiento abreviado, sin embargo, por parte del Ministerio Público, fue negada esta solicitud".

Según Maldonado, la postura sobre la inocencia de sus defendidos se basa en los mismos medios de prueba que el Ministerio Público ha recabado y que con ellos no ha logrado acreditar la participación de Lenín Cruz y Daniel Juárez en el crimen de Juan López.

Peritaje del FBI

En el marco de las investigaciones de este sonado caso de violencia que terminó con la vida del ambientalista de la zona atlántica del país, se solicitó a la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), realizara un peritaje de escuchas telefónicas de los acusados. Sobre ese particular, Maldonado, explicó que "en la última etapa en la que el Ministerio Público recabó medios de prueba a través de los vaciados telefónicos, se pudo obtener datos, pero no son relevantes para el proceso".

Para el representante legal de dos de los tres encausados, lo que tenía que acreditar al Ministerio Público a través de esos medios de prueba, es una asociación a través de comunicaciones vía telefónica entre los tres acusados, en la que se pusieron de acuerdo para dar muerte a López, pero esto no fue así, aseveró Maldonado. "No se ha logrado acreditar comunicación entre los tres y tampoco se ha logrado acreditar cualquier otro indicio que nos haga ver a nosotros como defensa que tenían nuestros representantes conocimiento de lo que iba a pasar el día en que le dieron muerte al señor Juan López", indicó el apoderado legal. El tercer involucrado es Óscar Alexis Guardado Alvarenga. Con relación a ese medio probatorio de escuchas telefónicas, la defensa valorará si se opone a ellos, a razón de que según Maldonado no existió comunicación entre ellos.